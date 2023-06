Tabačková poprvé nad Špotákovou: Bylo by fajn, kdyby nám nakopala zadek

Vůbec poprvé v kariéře porazila v ostrém závodě oštěpařskou legendu a velký vzor Barboru Špotákovou. Nikol Tabačková (25), juniorská mistryně Evropy z roku 2017, tím upravila vzájemné skóre se světovou rekordmankou na 1:15. „Vždy jsem si přála Báru porazit, ale když se mi to povedlo v závodě, kdy se loučí, tak je to trochu smutné,“ říkala Tabačková po Zlaté tretře Ostrava. „Bylo by fajn, kdyby nám všem ještě nakopala zadek.“

Má juniorský titul mistryně Evropy, několik mládežnických rekordů, tři medaile z mistrovství republiky. O ostravské rodačce Nikol Tabačkové se už několik let mluví jako o nástupkyni Barbory Špotákové. Nebýt zranění a operací lokte a kolene, které ji v rozletu přibrzdily, byla by dál. I na Zlaté tretře házela s bolestmi. Zafačované měla pro změnu pravé koleno. Přičemž domácí mítink pro ni byl první ostrou akcí sezony. Hodila 57,57 metru a skončila pátá. Špotáková skončila za ní (57,23).

Tabačková se v dubnu ukázala na dvou „tréninkových“ závodech v Africe. V Pretorii (54,21) a v Potchefstroomu (53,68). Pak si musela dát zdravotní pauzu. „Trochu mě zastavila bolest kolene, když jsem se vrátila,“ vysvětlovala. „Z ničeho nic mě začalo bolet a nikdo moc neví, co se děje. Do toho jsem chytla ještě streptokoka... Ohledně kolene pořád nevíme, ale já už moc nechtěla čekat. Potřebuju získat body, abych se dostala na mistrovství světa.“

Pravé koleno není v pohodě, Tabačková znovu přemáhala bolest. Navíc je to „novinka“. Operované měla druhé koleno. „Bohužel, hodně mě to mrzí,“ pokrčila rameny. „Potřebovala jsem větší ortézu, bolí to. Sice se to dalo zvládnout, ale ideální to není. Myslím, že bych ještě dva tři závody mohla zvládnout, ale zatím jsem nenašla lék nebo způsob, co by mi od bolesti pomohl. Doufám, že na to společně s doktory přijdeme. Těší mě, že jsem alespoň udělala malý krůček, ještě potřebuju hodit nominační limit pro mistrovství světa 58 metrů. Doufám, že to ještě zvládnu.“

Atletika Life: Tabačková ukázala, jak se drží oštěp. Železný jí zachránil kariéru Video se připravuje ...

Potěšil ji skalp Špotákové. První v kariéře, ale brala to s rezervou. Česká rekordmanka se loučila s fanoušky, do závodu šla takřka bez tréninku. „Není to v době, kdy byla Bára v nejlepší formě. Takže je to uspokojivé tak napůl.“

Další program zatím Nikol Tabačková jasný nemá. „Musím se pobavit s trenérem, určitě se budu chystat na republiku,“ uvažuje. „Uvidíme, co koleno. Dám tomu maximálně dvě rány, budu muset koleno šetřit.“

Jako bývalé softbalové nadhazovačce, stříbrné z juniorského ME 2015, jí dělá radost aktuální vzestup pálkovacích sportů. „Super, na baseball se furt koukám. Mám velkou radost, že se tento sport u nás dostal do popředí. Doufám, že se kluci neztratí, budou makat dál a příště na World Baseball Classic to bude ještě lepší!“