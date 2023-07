Masakr z první dráhy! Začala až ve dvaceti, teď nahání nejlepší Češky

Čtvrtkařská smíšená štafeta ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová v rekordu vyhrála ME družstev i Evropské hry • Iva Roháčková

Tohle dá české atletice trošku koření. Čtvrtkařka Tereza Petržilková si letos už potřetí výrazně zlepšila osobní rekord a v maďarském Székesfeherváru ho posunula už na výkon 51,28 sekundy. Dívka, která s atletikou začínala od nuly až ve dvaceti, už se na pár setinek přiblížila nejlepším časům Barbory Malíkové i Lady Vondrové. Navíc to zvládla z nevýhodné první dráhy.

V dnešním světě komputerů stačí jen pár slov a emotikonů.

„Nový osobní rekord 51,28 z první dráhy… !!“ napsala užaslá Tereza Petržilková na Instagram ke své vysmáté fotografii z roczcvičovací haly u stadionu v Székesfeherváru. Na Memoriálu Istvána Gyulaye z dráhy, která je většinou považována za nevýhodnou, sundala 23 setin z nedávného osobního rekordu při ME družstev v Chořově.

„Masakry, z první dráhy se běhají dobře osobáky,“ pogratulovala jí na Instagramu mílařka Kristiina Mäki.

„Boží,“ reagovala čtvrtkařka Zdeňka Seidlová.

Petržilková je neobvyklý úkaz. K atletice se dostala až ve dvaceti, když si jí na zápočtu z víceboje na Západočeské univerzitě všiml učitel Václav Salcman.

„Verboval mě, jestli nechci zkusit atletiku, protože jsem běhala na stovku časy jako kluci,“ vzpomínala Petržilková, před svou první závodní čtvrtkou si dala smažený hermelín s kroketami a doběhla s rozvázanou tkaničkou, podobně jako Usain Bolt na OH v Pekingu.

Od té doby letí nahoru téměř bez zastávky. Letos počítá svou desátou atletickou sezonu a jen v jedné z nich si těsně nezlepšila osobní rekord. Letos naopak svůj loňský osobní rekord vylepšila téměř o sekundu. Poprvé před měsícem v Kladně se o pět setin dostala pod hranici 52 sekund. V Chořově ubrala dalších 44 setin a v Székesfeherváru do toho práskla znovu.

Přes svůj příběh Popelky najednou ztrácí na jen titěrné kousíčky na mladé hvězdy české čtvrtky. Na životní výkon Barbory Malíkové ztrácí pět setin, na maximum Lady Vondrové ještě další desetinu k tomu. S Vondrovou navíc na ME družstev v Chořově před dvěma týdny ve smíšené štafetě vybojovala zlatou medaili, která se české výpravě počítala do hodnocení Evropských Her. V Maďarsku stačil Petržilkové v kvalitní konkurenci čas na šesté místo. Sada Williamsová z Barbadosu, loňská bronzová medailistka z MS, vyhrála za 50,34.

Nejlepší osobní výkony českých žen Atletka Čas Lada Vondrová 51,13 Barbora Malíková 51,23 Tereza Petržilková 51,28

Šestý skončil i koulař Tomáš Staněk, kterého v poslední době trápí zraněné koleno. Po třech přešlapech na nedělní Diamantové lize v Chořově tentokrát v poslední sérii předvedl 21,12 metru, vyhrál světový rekordman Ryan Crouser (22,51).

„Dneska jsem relativně spokojený, i když jsem samozřejmě cítil únavu. Cestovní únava v nohách prostě byla znát, i když jsem se snažil to trošku přebojovat. Bohužel jsem se v konci nedostal do rychlejšího pohybu, ale i tak jsem bojoval až do konce. Je na čem stavět,“ pochvaloval si Staněk, kterého v neděli čeká start na Diamantové lize v Londýně.