Zlato z tribuny! Čtvrtkaři šokovali senzační štafetou: Boží a euforie

Čtvrtkařská smíšená štafeta ve složení Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová v rekordu vyhrála ME družstev i Evropské hry • Iva Roháčková

PŘÍMO Z CHOŘOVA | Dva dny se třásli o záchranu, na konec ale čeští atleti po konci 1. divize ME družstev v Chořově křepčili v euforii. Pohodovou záchranu z devátého místa osladila závěrečná disciplína, v níž smíšená čtvrtkařská štafeta Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller, Lada Vondrová zaběhla úžasný národní rekord 3:12,34 minuty, časem z B běhu porazila všechny soupeře v áčku a z Evropských her tak má zlato.

Měli v tu chvíli nejlepší místa na stadioně. Čtyři čeští čtvrtkaři stáli na kraji tribuny kousek od cíle, když finišoval běh, který měl být elitní. Když ale vítězní Poláci proběhli cílem, na šampiony B běhu jim čas nestačil. A čtyři Češi začali skákat radostí.

„Boží!“ komentoval ten moment Matěj Krsek.

„Euforie!“ vyhrkla Tereza Petržilková.

„Strašný…“ ucedila Lada Vondrová.

„Byly to neuvěřitelné nervy,“ přidal se Vít Müller.

Spolu zaběhli fantastický čas 3:12,34, který o dvě a půl sekundy vylepšil dva roky starý národní rekord. Na loňském mistrovství světa by jim stačil na páté místo a hodně jim přiblížil start na dalším MS v srpnu v Budapešti. A k tomu všichni dostanou zlatou medaili z Evropských her.

„Spíš jsme věřili, že by takový čas mohl stačit na nějakou medaili, ale že to bude ta nejcennější, to je teda překvapení,“ smála se Petržilková.

Všechno začal Krsek parádním úvodním úsekem v čase 45,38, což by v individuálním závodě byl jeho osobní rekord. Petržilková i Müller udrželi první místo, Vondrová ho v závěrečném kole sice pustila Belgičance Borlingové, ale před cílem ji zařízla.

Fantastický závěr korunoval nedělní vzepětí českého týmu, který byl v pátek v depresi na sestupovém čtrnáctém místě. V sobotu jim pomohly především třetí místo tyčkařky Amálie Švábíkové (460 cm) a šesté příčky Nikolety Jíchové na 400 metrů překážek (v osobním rekordu 55,44) a diskaře Michala Forejta (59,90).

V neděli přidala maximální počet 14 bodů za vítězství oštěpařka Nikola Ogrodníková, která však výkonem sezony 61,75 metru v pořadí Evropských her skončila druhá za šampionkou druhé divize, Lotyškou Linou Müzeovou (62,38).

„Věděla jsem, že první místo je 62,38. Doufala jsem, že to tam prostě nějak chytím a bojovala jsem vlastně o to se k tomu co nejvíc přiblížit. Tím hodem 61,75 jsem se tomu přiblížila, tak aspoň něco,“ hodnotila Ogrodníková.

Potěšila i výškařka Michaela Hrubá, která skončila v závodě první divize třetí v nejlepším výkonu roku 190 centimetrů. Před závěrečnou smíšenou štafetou byl tak tým v pohodě zachráněný.

„Po prvním dnu jsme byli všichni zaskočení, protože se docela povedl, a jak jsme byli na sestupu, všichni jsme se semkli a říkali si, že takhle ne, přece nespadneme. Tak jsme zabrali a vyšlo to,“ usmívala se Vondrová.