Dálkař Juška se těší do Tábora: Klidně ať štěká pes. Talent Slovácka chce v atletice

Před sedmi lety tady na mistrovství republiky zapsal jen tři přešlapy, dva roky poté ale na místním mítinku letěl ke kulatému číslu 808. Teď se Radek Juška těší, že ještě něco přidá a potěší fanoušky, s kterými si klidně může hned plácnout, když bude chtít.

„V Táboře se skáče fakt dobře, diváci pomáhají. Když už se koncentrujete na pokus, i kdyby tam štěkal pes, tak vás to nerozhodí. Jste zvyklí a zase tak blízko to není. Je tam dráha, kousek místa, chodníček a sezení. Mně to tam vždycky sedí,“ pochvaluje si Juška.

Podpora fanoušků se mu hodí, protože v dálce záleží na každé maličkosti. Juška každou sezonu bojuje o osmimetrovou hranici a od roku 2015 ji s jedinou výjimkou pokořil pokaždé. Letos se mu to povedlo před dvěma týdny na závodě v Novém Městě nad Metují, kde stejně jako kdysi v Táboře skočil 808 centimetrů.

„Možná ta forma konečně gradovala, protože jsem měl hodně závodů po sobě. Já tam byl v tom závodě trochu naštvaný, protože se opět skákalo do protivětru. Tak to mě možná vyburcovalo. Osmimetrová hranice bývá brána jako elitní, určitě to potěšilo,“ usmívá se. „Bylo by fajn, aby ta hranice padla zase. V rankingu jsou za centimetr dva body, člověka to tolik nevytrhne. Ale jestli skočí 795, nebo 805, je to o něčem jiném.“

Juška ještě stále bojuje o jistotu nominace na světový šampionát do Budapešti. Ostrý limit je až na hranici 825 centimetrů. Do kvalifikačního žebříčku se ale bude hodit i vítězství z mistrovství republiky s o něco méně kvalitním výkonem.

„Na ostrý limit pomýšlím. Minimálně bych chtěl, aby padla osmimetrová hranice. Plus sto bodů za vítězství by mi mohlo pomoct,“ plánuje Juška. „Zatím jsem letos nechytl ideální podmínky. Ať je počasí, jaké chce, ale aspoň aby foukalo do zad.“

V závodě bude jasným favoritem. Už proto, že sedmnáctiletý supertalent Petr Meindlschmid, který získal ve čtvrtek zlatou medaili na Evropském olympijském festivalu mládeže v Mariboru, start neplánuje.

Oba borci začínali s fotbalem. Juška si pak vybral atletiku a přeje si, aby se Meindlschmid, který zatím stále kope do míče v dorostu Slovácka, rozhodnul stejně.

„Doufám v to. V české atletice a hlavně dálce se vždycky někdo objevil na jednu dvě sezony, pak neskákal. Takže doufám, že to bude právě on, další kluk z Moravy, co by přešel z fotbalu na atletiku. Bylo by vtipné, že by to bylo přesně v mých kolejích,“ usmívá se Juška.