Senzace nanečisto: Výškař zazářil, jenže… Proč se mu výkon nepočítá?

Velká zpráva pro českou výšku. Jan Štefela v úterý večer ve Stromovce poprvé v kariéře přeskočil elitní hranici 230 centimetrů, což se mu podařilo jako teprve šestému Čechovi. Byl by to i nejlepší světový výkon roku, nebýt toho, že pořadatelé nestihli veřejné závody přihlásit do mezinárodního kalendáře. Štefela tak přišel i o limit na mistrovství Evropy v Římě.

Z velké naděje je najednou velké jméno. Jan Štefela už měl za sebou finálový start na mistrovství Evropy a juniorský kontinentální titul do 23 let, když se v úterý večer ve Stromovce rozeběhnul k laťce na 230 centimetrech, která se zachvěla, ale odolala.

„Sám ani nevím, co se úplně stalo, nevím, jak to probíhalo, nemám na to co říct,“ smál se Štefela. „Respekt tam byl. Na dvaceti šesti to nebylo ono, vynechával jsem důležité věci. Na dvě stě třiceti jsem o to laťku trošku zavadil, ale zůstala tam. Štěstěna stála při mně.“

230 centimetrů, to je hrana světové špičky. V historii české výšky ji překonali už jen národní rekordman Jaroslav Bába (237 cm), Ján Zvara, bratři Tomáš a Jan Janků a Stanislav Ton. Dlouhých devět let se na podobný výkon čekalo. Naposledy v kvalifikaci na MS 2015 v Pekingu skočil 231 centimetrů Bába, současný Štefelův trenér.

„Jarda byl nadšený. Věřili jsme, že dvě stě třicet letos padne. Že prvním závodem, ale určitě ne. Zmiňoval, že už se bojí o svůj český rekord,“ směje se Štefela. „V budoucnu na něj určitě chci myslet. Ale nechci přeskakovat, spíš žít přítomností, makat a držet, co jsem držel doteď. Budu se snažit přidávat centimetry.“

Štefelův úterní výkon 230 centimetrů bude však součásti jen českých tabulek, nikoli těch světových. Světová atletika totiž pro uznání výkonů předem požaduje zařazení závodu do mezinárodního kalendáře s poplatkem 25 eur. Pořadatelé z Olympu to ale nestihli.

„Když jsme závod zapisovali, psala jsem na svaz, aby nám to v aplikaci potvrdili. Mezi tím jsme prošvihli třicetidenní lhůtu. Čekala jsem na potvrzení, ale lepší by bylo, kdybych nečekala a zapsala to rovnou,“ vysvětluje předsedkyně oddílu Naďa Koštovalová. „Dělali jsme to poprvé. Dělala jsem to přesně podle pokynů. Ale funguje to tak, že závod můžu zapsat, aniž bych čekala na potvrzení.“

Štefela kvůli technickému nedostatku přišel o limit na červnový evropský šampionát v Římě, který by splnil svým úspěšným pokusem už na výšce 226 centimetrů. A nemusí ho mrzet, že na úrovni olympijského limitu 233 centimetrů v úterý ještě úspěšný nebyl.

„Určitě mě to neštve. Spíš mě těší a motivuje, že jsem zapsal těch dvě stě třicet, ten výkon mi nikdo nevezme,“ reagoval Štefela. „Na mistrovství Evropy bych se stejně dostal přes ranking, je to v pohodě. 226 se může skočit kdykoli. Spíš by mě mrzelo, kdyby se nepočítal olympijský limit. To bych trochu vyváděl.“

Podobné potíže nejsou jenom v Česku. Poplatky Světové atletiky například většinou odmítají platit pořadatelé závodů na amerických univerzitách a výsledky se tak v oficiálních mezinárodních tabulkách neobjevují. Závody na Olympu byly navíc v začátku sezony, kdy se ještě kvalitní výkony nedají očekávat. Štefela předvedl senzační zlepšení. Zatím měl osobní rekord 224 centimetrů a vloni zapsal nejlepší výkon ještě o dva centimetry méně.

„Když jsem skočil 226, nevěděl jsem, co dál. Jarda mi řekl, proč nezkusím rovnou 230. Skočil jsem to a byl jsem úplně ztracený, co půjdu dál. Rozhodl jsem se, že zkusím 233. Pak mi došlo, že jde o limit na olympijské hry a byl jsem z toho trochu mimo. V životě by mě nenapadlo, že budu útočit na olympijský limit,“ řekl Štefela.

Předpoklady už prokázal v roce 2021, kdy se stal juniorským mistrem Evropy, i v roce 2022, kdy na dospělém ME v Mnichově postoupil z kvalifikace a v deštivém finále vybojoval výborné sedmé místo. Na sociálních sítích pak vzbudil pozornost, když přiznal, že ho trenér Bába za odměnu za účast ve finále pozval na pivo. Jenže to už je pryč.

„Už tohle nepreferuju. Pivo si dám tak maximálně po sezoně, v nejlepším případě až po olympiádě,“ usmívá se Štefela. „Cíle jsou vysoko. Je třeba zamakat a ještě to vydržet. Díky mojí přítelkyni, která mi vaří, jsem změnil i jídelníček. Je tam víc zdravých věcí, zeleniny, ovoce, jídla jsou vyvážená a nejsou tam přepálené, smažené hnusy. Funguje to.“