Česká senzace Lu: Nejrychlejší za čtvrt století! Plus olympiáda

Chytila se vicemistryně světa Natalie Kaczmarekové a držela se jí, co to šlo. V cíli pak Lurdes Gloria Manuel z druhého místa překvapeně zírala na čas, kterým se probořila do české historie. Na dráze i v tabulkách se mihla kolem Lady Vondrové a jsou před ní jen tři slavné předchůdkyně: Helena Fuchsová, Taťána Kocembová-Netoličková a Jarmila Kratochvílová.

Co jste si v cíli říkala?

„Nejdřív jsem viděla čas Kaczmarek a ta měla nějakých 50,10, takže jsem si říkala, že by to mohlo být za těch padesát. Když jsem viděla ten čas, tak jsem měla nesmírnou radost a nemohla jsem tomu uvěřit.“

Naznačovala příprava, že můžete běžet takhle rychle?

„My jsme pomýšleli na hranici padesát jedna, ale myslím, že nikdo nemohl tušit, že dneska poběžím pod padesát jedna. Musím poděkovat všem, trenérům, lidem, co při mně stáli, nějakým způsobem mně pomáhali, rodině. Děkuju moc!“

Jak se vám běželo?

„Běh byl skvělý. Říkala jsem si, že bych mohla držet krok s Kaczmarek, protože jsme analyzovali, že první dvoustovky neběhá zas tak rychlé, a celkem i dost vyhovující mému tempu. Tak jsem se je snažila držet a do poslední stovky jsem s ní udržela krok. Potom na poslední stovce mi utekla, ale myslím, že můžu být za tenhle čas spokojená.“

Před závodem pršelo, platí, že mokrá dráha pomáhá rychlým časům?

„Já jsem se nejdřív bála, když začalo pršet a foukat, že to nebude zas tak dobrý. Přece jenom zima. Nepůsobí dobře na svaly, ale nakonec to vyšlo, jak jsem si přála, možná i líp.“

Splnila jste olympijský limit, co na to říkáte?

„Ještě pořád tomu nemůžu uvěřit, mám takové smíšené pocity a chce se mi brečet. Mám fakt nesmírnou radost.“

Jste pátá v evropských tabulkách roku a za pár dnů vás čeká kontinentální šampionát v Římě, myslíte tam na finále?

„To zatím ještě ne. Chtěla bych jít postupně. Uvidíme, jak to půjde.“

Co říkáte na to, že jste právě předvedla nejrychlejší českou čtvrtku za víc než čtvrt století?

„Poslouchá se to skvěle. Doufám ale, že to půjde dál a tím to nekončí.“

Na jaký čas si myslíte?

„Spíš jsem to myslela tak, že bych chtěla zaběhnout i nějaký kvalitní čas na mistrovství Evropy a případně i na olympiádě. Podle toho, jak by sezona vypadala, tak i v Peru (na mistrovství světa juniorů – pozn. red.).“

Za vámi běžely rychlé časy i Lada Vondrová (51,26) s Barborou Malíkovou (51,45), co vám říkaly?

„Všechny mi gratulovaly. Holky jsou skvělé, i já jim přeju to nejlepší. Měla jsem od nich podporu, podporuju je taky a chci, aby to věděly.“

Plánujete na mistrovství Evropy i start ve štafetě?

„Zatím to je všechno v pomyslném plánu. Ještě není potvrzené, jak to bude. Uvidíme.“

České tabulky ženské čtvrty

47,99 Jarmila Kratochvílová (1999)

48,59 Taťána Kocembová-Netoličková (1983)

50,21 Helena Fuchsová (1998)

50,59 Lurdes Gloria Manuel (2024)

50,84 Denisa Rosolová (2011)

50,85 Jitka Burianová (2000)

50,92 Lada Vondrová (2023)