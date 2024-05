Duplantis o rekordu: Těsný pokus. Ujišťoval jsem se, jestli je to bezpečné

Tradiční ostravský problém při atletické Zlaté tretře možná pokazil absolutní vrchol. Slavného švédského tyčkaře Mondo Duplantise trápily chlad a silný vítr, tak jako kdysi Usaina Bolta. Přesto se třikrát pokusil o světový rekord v hodnotě 625 centimetrů. A v posledním pokusu se dostal tak blízko, že to překvapilo i jeho samotného.

„Kvůli počasí to bylo pro nás pro všechny obtížnější. Tyčka je velmi citlivá disciplína, když je zima a větrno. Ale zkusil jsem skákat, jak nejlíp umím,“ hodnotil Duplantis. „Upřímně si myslím, že na víc dnes nebylo. Jsem se svými skoky spokojený. Rád bych skočil ještě líp, ale pořád to byla zábava.“

Duplantis za posledních čtyři roky posunul hranici světového rekordu už osmkrát a pořadatelé Zlaté tretry se mu snažili vyčistit cestu k dalšímu pokusu. Počasí ale ovlivnit nemohli. Švéd se v sektoru pod hlavní tribunou snažil naplno, šest metrů překonal třetím skokem a viditelně si oddechl.

Pak si nastavil laťku na rekordní výšku 625 centimetrů, o dílek výš než před měsícem při své poslední rekordní show v Sia-menu. Nejdřív dvakrát svůj pokus nedotáhl až nahoru. Ale potřetí to byla jiná káva.

Duplantis přímo před zraky diváků na hlavní tribuně vystoupal až do rekordní výšky a chvilku se zdálo, že má ve vzduchu šanci. Nebyl ale tak vysoko nad laťkou, jak potřeboval, a shodil ji stehnem.

„Při prvním pokusu na 625 jsem se ujišťoval, jestli je to bezpečné, a že mám dost energie na rozběhu. První dva pokusy jsem si s tím trochu hrál. Při tom posledním jsem se ale cítil dost dobře na to, abych to zkusil. A byl překvapivě těsný,“ uvedl.

Duplantis se nebál jít do souboje o rekord, přestože mu podmínky nepřály.

„Lidi to chtějí vidět. Neměl jsem nad laťkou celé tělo, ale aspoň jsem cítil, kde laťka je. Potřeboval jsem jen dobré podmínky,“ řekl Duplantis.