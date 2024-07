Ogrodníková o roli mámy. Konec u Železného? Pravý důvod neznám, říká

Na olympijské hry se chystá podruhé v kariéře. V Tokiu před třemi lety se na stupně vítězů nedostala, skončila na šestnáctém místě. Nyní se však bude snažit zabojovat o jeden ze tří cenných kovů znovu. Česká oštěpařka Nikola Ogrodníková se pod pěti kruhy už neobjeví po boku svého již bývalého trenéra Jana Železného. „Bylo to trenérovo rozhodnutí, ten pravý důvod neznám,“ tvrdí. Kromě oštěpu se věnuje i roli matky. „Máma sportovkyně musí být i trochu sobecká,“ netají se.

Letní olympijské hry v Paříži jsou za dveřmi. Svou druhou účast na nich zažije oštěpařka Nikola Ogrodníková. Sama třiatřicetiletá rodačka z Ostravy však pomýšlí na ty nejvyšší mety. „Až budu na olympiádě v Paříži ve finále, můj večer by měl vypadat tak, že bude plný stadion. Když budu roztleskávat lidi, bude to slyšet až na druhou stranu. Chci to slyšet zleva, zprava, zezadu,“ idealizuje si pomyslný vítězný den ve francouzské metropoli.

V kolonce trenérů se u dvojnásobné mistryně republiky však už neobjevuje jméno oštěpaře Jana Železného, a Ogrodníková tak trénuje sama sebe. Neskrývá, že pro ni období po odchodu od Železného nebylo vůbec jednoduché. „Nebylo to pro mě lehké období, bylo to hodně těžké,“ vyřkla smířeně sportovkyně, jejíž dosavadní osobní rekord činí 67,4 metrů z roku 2019 z německého Offenburgu.

Může se pyšnit mnoha účastmi na mistrovství světa či Evropy. Jak ý je recept na úspěch v takové dovednosti, jakou je hod oštěpem? „Musí se sejít tolik důležitých faktorů, jako jsou fyzický fond a technika. Jedno bez druhého nemůže fungovat,“ zmiňuje klíč k úspěchu.

Ogrodníková se už nevěnuje jen oštěpu, ale také mateřství. Se svým partnerem Petrem Vránou, současným kapitánem hokejového Třince, který v roce 2021 ovdověl, se stará o nevlastního syna Lea.

„Nikdy jsem ještě neměla dítě, takže nemůžu říct, jaké emoce prožívá opravdová máma. Vztah, který mám se svým synem, je natolik obohacující, a pro mě důležitý, že nemám ani pocit, že by to byl pro mě cizí člověk,“ říká držitelka stříbrné medaile z evropského mistrovství z roku 2018. Skutečnost, že vychovává syna, ji přiměla, že se snaží být dobrým rodičem a dobrou mámou, aby ho motivovala tím, že si jde za svým cílem, a aby mu předala jen to nejlepší.

