Odveta oštěpařů bez Nadíma, jede na vlně lásky. Vadlejch: Ukáže se za rok

Téměř kompletní oštěpařská špička se chystá na první odvetu za historické olympijské finále. Jeho vítěz Aršad Nadím má teď ale jiné starosti.

Od chvíle, kdy se vrátil z Her z Paříže se zlatou medailí a působivým olympijským rekordem, jede na vlně lásky a obdivu, které mu dává užaslý Pákistán. Navštívil sídlo premiéra, proletěl se vládním letadlem, přijali ho starosta Karáčí i vrchní velitel armády a vládce provincie Paňdžáb, v Lahore navštívil safari a podíval se i do rezidence učence Tariqa Jamila, považovaného za jednoho z nejvlivnějších muslimů světa.

Až se ve čtvrtek večer velká část jeho soupeřů z pařížského finále sejde na Stade Olympique de la Pontaise v Lausanne, aby srovnali účty, šampion bude chybět.

„Příští rok v Tokiu se pravděpodobně ukáže,“ komentoval to Jakub Vadlejch s úsměvem v koutku.

Nadím se za poslední rok předvedl jen ve třech závodech, mezi nimi bylo kromě olympiády v Paříži i loňské mistrovství světa v Budapešti. Kromě něj ale bude špička kompletní, včetně v Paříži stříbrného Inda Níradže Čopry, ačkoli není úplně fit.

„Dlouhodobě řeší problémy s pravým tříslem, myslím, že ho čeká operace. On sám mi to loni říkal, asi řeší, kdy na to jít,“ říká Vadlejch. „Pro něj je motivace vyhrát podruhé celkově Diamantovou ligu. Odjede ji a pak bude řešit tenhle problém, který se mu už asi šestkrát vrátil.“

Na startu budou i v Paříži bronzový Anderson Peters z Grenady, čtvrtý Vadlejch, pátý Keňan Julius Yego a šestý Němec Julius Weber.

„Zajímavé je, že jsem pořád světová jednička,“ usmívá se Vadlejch. „Byl jsem sám překvapený, ukazuje to na dlouhodobou stabilitu. Nadím nemá šanci splnit pět závodů za rok, tabulky jsou tímhle zkreslené. Níradž je ve své podstatě to samé. Je to docela paradox…“

Vadlejchovi v Paříži skončila série pěti vrcholných závodů s medailí, ačkoli předvedl jeden z nejkvalitnějších výkonů v kariéře. Hod dlouhý 88,50 metru mu ale stačil jen na čtvrté místo.

„Po tom závodě jsem měl různé myšlenky. Přemýšlel jsem, že bych tuhle sezonu zabalil, a soustředil se na tu příští,“ připustil Vadlejch. „Ale říkal jsem si, že to nechám plynout, jelikož Diamantové ligy jsou na hrozně hezkých stadionech a místech. Lausanne, Curych, Brusel… Říkal jsem si, že nad tím nebudu moc přemýšlet. Chuť a všechno kolem přijde se závody.“

V Lausanne sice Vadlejch zatím ještě nevyhrál, ale pokaždé předvedl kvalitní výkon za hranicí pětaosmdesáti metrů. V roce 2021 ho porazil jen Němec Vetter, předloni Čopra a před rokem skončil třetí za Čoprou a Weberem.

„Mně se v Lausanne hází hodně dobře. Je to jeden ze stadionů, kde nemám hozeno pod osmdesát pět metrů, což je kvalita světové extratřídy. Pro mě je to zaslíbený stadion. Jdu si s chutí zazávodit,“ řekl Vadlejch. „Jak na tom budou ostatní, to se samozřejmě ukáže večer. Potom, co se stalo v Paříži, je mi to v podstatě jedno.“

Českému oštěpaři se chýlí ke konci výjimečná sezona, v níž má už za sebou dva vrcholné závody. V červnu získal své přelomové zlato na mistrovství Evropy v Římě, před dvěma týdny mu těsně unikla olympijská medaile. Má ale ještě dost energie na další důležité závody. Po Lausanne ho čeká ještě start v Curychu a téměř jistě i ve finále v Bruselu.

„Jsem starší, tělo se naučilo poslouchat a i já jsem se naučil poslouchat tělo,“ říká Vadlejch. „Nějaké bolístky tam jsou, kdyby nebyly, tak nevíte, že žijete. Není to nic markantního, co by znamenalo reálnou hrozbu zranění. Kdyby se něco takového objevilo, bylo by hrozně jednouché sezonu zabalit. Dva velké vrcholy mám za sebou, ale jeden ještě před sebou.“

Vadlejch je v Diamantové lize obhájcem celkového vítězství, které získal dohromady už třikrát. Po dvou ze čtyř závodů základní části soutěže oštěpařů si hýčká pohodlné vedení díky triumfu v Dauhá a třetímu místu na mítinku v Paříži.

„Čím větší závod, tím hlava pracuje líp. O tohle se na Diamantových ligách, kde nejde o tolik jako na velkých akcích, přijde. Ale od začátku sezony házím daleko, není důvod, proč bych měl házet méně,“ říká Vadlejch. „Mám teď první sezonu v kariéře, kdy jsem na žádném závodě nahodil pod osmdesát pět metrů. Rád bych v tradici pokračoval. V Lausanne má být pěkné počasí, vše nasvědčuje tomu, že by to mělo být dobré. Od finále jsem neházel, nedržel oštěp v ruce, ukáže se tam.“

Dimantová liga v Lausanne začala už středečním závodem tyčkařů na Place de la Navigation v centru města. Highlighty čtvrtečního hlavního programu budou starty nizozemské překážkářky Femke Bolové, čerstvého olympijského šampiona na 200 metrů Letsila Teboga a očekávaná odveta v běhu na 1500 metrů mezi v Paříži zlatým Colem Hockerem a Jakobem Ingebrigtsenem, který sice na patnáctistovce zůstal bez medaile, ale revanšoval se zlatou z pětky.

Vadlejch v Lausanne

2023: 86,13 - 3. (Čopra, Weber)

86,13 - 3. (Čopra, Weber) 2022: 85,88 - 2. (Čopra)

85,88 - 2. (Čopra) 2021: 85,73 - 2. (Vetter)

85,73 - 2. (Vetter) 2015: 85,15 - 5.

Vadlejch v sezoně (finálové závody)