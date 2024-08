Vícebojařka Tkáčová má bronzovou medaili z MSJ, Manuel je ve finále

Tkáčová ztrácela před závěrečnou osmistovkou na Australanku Scerriovou 38 bodů, v pomalu rozběhlém závodě nastoupila už v náběhu do druhého kola, suverénně vyhrála v osobním rekordu 2:16,77 minuty a bronz vybojovala s náskokem 51 bodů.

„Hodně jsme polemizovali, jestli je pro mě lepší pomalý závod na závěrečnou rychlou třístovku, nebo naopak to od začátku trošku rozběhnout,“ líčila Tkáčová pro svazové stránky. „Holky vůbec nechtěly běžet, tak jsem za to vzala už po tři sta padesáti metrech. Australanka naštěstí vůbec nestihla zareagovat, poslední dvoustovka bolela brutálně, ale jsem ráda, že jsem to vydržela.“

Tkáčová už má za sebou čtvrtá místa z dorosteneckého mistrovství Evropy 2022 a z loňského MEJ. V Limě si boj o medaili během druhého dne zkomplikovala nevydařeným skokem do dálky, kde předvedla jen 549 centimetrů, na osmistovce všechno napravila.

Myslela jsem, že to nevyjde

„Už jsem se trošku bála, že to zase nevyjde, ale na osmistovce jsem si to vybojovala, jsem šťastná,“ usmívala se Tkáčová. „Dálka začala velkým průserem, bylo to pro mě hodně těžké. Na oštěpu jsem taky věděla, že jsem lepší, že tam musím body zpátky nahnat, což se docela podařilo. Chtěla jsem být před osmistovkou v lepší pozici, ale naštěstí jsem to na konci urvala.“

Sedmiboj vyhrála Chorvatka Jana Koščaková výkonem 5807 bodů. Adéla Hanáková nasbírala 4976 bodů a skončila čtrnáctá.

Olympionička Lurdes Gloria Manuel postoupila v běhu na 400 metrů do finále v náročném dni, kdy musela zvládnout rozběh i semifinále. V něm se v přímém souboji utkala s dvěma největšími soupeřkami, Ellou Onojuvwevwovou z Nigérie a Američankou Michaelou Moutonovou. Manuel vyhrála v čase 51,91. Finále ji čeká v noci na pátek.

„Upřímně mě to trochu překvapilo. Byly jsme tam tři, které jsme měly nejrychlejší časy. Nakonec to vyšlo dobře,“ hodnotila Manuel. „Já jsem si dala plán, že bych chtěla vystartovat rychleji. Chtěla jsem si zkusit, jak bych byla schopná běžet. Trochu to rozebereme, snad se to zítra podaří. Konkurence je tady obrovská a všichni chtějí vyhrát zlatou medaili, je to těžké.“

Do pátečního finále postoupil tyčkař Jan Krček, který v kvalifikaci jako jediný překonal výšku 525 centimetrů. Všechny výšky překonal na první pokus.

„Chvíli jsem se i modlil, ale nakonec to vyšlo,“ řekl Krček k vítěznému skoku na výšce jen centimetr od jeho osobního rekordu.