Další juniorský mistr světa! Po Lu slaví i desetibojař, stanovil nový rekord MS

Geny na to má. Maminkou Tomase Järvinena je čtyřnásobná mistryně republiky v sedmiboji Kateřina Nekolná, dnešní hlasatelka sportovních zpráv. Jeho tatínek je Mika Järvinen, bývalý finský desetibojař a trenér, který v závěru kariéry pomáhal i legendárnímu Tomáši Dvořákovi. Dva chladné dny na juniorském světovém šampionátu v Limě ale zvládnul sám a málem zatřásl historií.

Během juniorského desetiboje předvedl Järvinen úchvatný závod, přesto si musel v závěrečné patnáctistovce hlídat nebezpečného Poláka Huberta Troscianku. Osobní rekord 4:29,78 minuty mu stačil, aby zvítězil s náskokem 195 bodů v druhém nejlepším výkonu dějin své věkové kategorie.

„Ze začátku jsem vůbec nevěděl, jaký je mezi námi rozdíl, takže jsem byl rozhodnutý, že poběžím celou dobu za ním a pokusím se ho držet co nejdéle a pak třeba zkusit zafinišovat a dát i ten světový rekord,“ líčil pro svazové stránky Järvinen, který si během závodu dával postupné cíle. „Vůbec jsem o světovém rekordu v začátku nepřemýšlel. První cíl byl, abych se umístil v top osmičce, pak medaile, pak první místo a světový rekord.“

V historických tabulkách desetiboje do dvaceti let, v kterém se ještě závodí s lehčí koulí i diskem a s nižšími překážkami, se dostal na druhé místo za Kaula, světového i evropského šampiona mezi dospělými. Pikantním detailem je, že o téměř 200 bodů překonal mládežnický výkon Nora Markusa Rootha, čerstvého olympijského šampiona z Paříže.

První den se Järvinen blýsknul především ve výšce, ve své nejsilnější disciplíně přeskočil 212 centimetrů. Druhý den se mu dařilo na překážkách (13,78) a v disku (49,18), v tyči skočil 460 centimetrů a vedl už o 460 bodů. Troscianka ale soutěž zdramatizoval dlouhým hodem 68,29 metru v oštěpu. Järvinen hodil jen 55,79 a musel o zlato ještě bojovat na patnáctistovce. Vítězným výkonem překonal národní rekord Františka Doubka, zlatého z MSJ 2021 v Nairobi, o 256 bodů. A je juniorským mistrem světa.

„Zní to skvěle, ze začátku jsem to tolik nečekal, ale jsem moc rád,“ hodnotil svěřenec trenéra Josefa Karase. „Největší radost mi udělal určitě disk, asi i tyč, že jsem založil. Nejmíň oštěp a stovka, minimálně pocitově nebyly ideální.“

V příštím roce Järvinena čeká přestup do dospělé kategorie a hned má vysoké cíle. Rád by se kvalifikoval na mistrovství světa v Tokiu.

„S trenérem už občas trénujeme s mužským náčiním. V disku i v kouli mi to jde technicky líp s těžším náčiním než s lehčím. A vyšší překážky mi nedělají moc velký problém,“ vysvětlil Järvinen.

Mazurová nemůže uvěřit stříbru, další nadějí je Rada

Během páteční noci získali čeští atleti v Limě ještě další dvě medaile. Koulařka Martina Mazurová navázala na dvě čtvrtá místa z dorosteneckého a juniorského ME a osobním rekordem 16,38 metru si zajistila stříbro. V páté sérii se svému nejlepšímu výkonu přiblížila na čtyři centimetry.

„Já jsem nadšená a nemůžu tomu uvěřit. Bude mi asi trvat, než to hlava zpracuje,“ líčila Mazurová.

Bronzovou medaili získal tyčkař Jan Krček, který už v Limě vyhrál kvalifikaci. V soutěži sice nepatřil k favoritům, ale osobní rekord 530 centimetrů mu v chladném a větrném závodě stačil na stupně vítězů.

„Přál jsem si osobák, bylo to úžasné, nevím, co říct, dochází mi slova,“ líčil Krček. „Trenér v to furt věřil, já jsem si to nedokázal představit. Když jsem viděl, kolik lidí vypadlo na pěti dvaceti, řekl jsem si: ´Hej, to by mohlo vyjít, to by mohlo být nádherný!´“

Česko získalo v Limě celkem už pět medailí, sedmibojařka Adéla Tkáčová vybojovala bronz a čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel zlato.

Další nadějí je Michal Rada. V běhu na 400 metrů překážek vyhrál semifinále spolu s Finem Anttim Sainiem v nejlepším světovém juniorském čase roku 49,36 sekundy, kterým o 54 setin vylepšil vlastní juniorský národní rekord z Memoriálu Josefa Odložila.

„Nečekal jsem, že by to molo dopadnout takhle dobře, doufám, že pro finále to doladíme. Sil je hodně, těším se na zítra,“ slíbil Rada.