V Paříži jí vzala rekord, teď spojí síly. Švábíková hlásí trenérskou změnu

Švábíková může být jednou z hlavních tváří české atletiky v blízké budoucnosti. Štěpán Janáček ji během tříleté spolupráce dotáhl do světové špičky, teď se ale tyčkařka rozhodla jít jinou cestou.

„Štěpánovi jsem vděčná za jeho veškerou práci, kterou jsme spolu za ty tři roky odvedli, a za to, kam až jsem se výkonnostně posunula,“ uvedla Švábíková v tiskové zprávě atletického svazu. „Nicméně už na začátku jsme se dohodli na tříleté spolupráci, která se datovala do letošní olympiády. Po třech letech jsem cítila potřebu udělat ještě jeden krok vpřed, získat novou energii a motivaci. Ráda bych ale podotkla, že jsme se rozešli v přátelském duchu a Štěpánovi v jeho další práci přeji mnoho štěstí a ať se mu daří.“

Jedním z důvodů změny jsou i Janáčkovy nové povinnosti ve funkci šéftrenéra atletické Dukly.

„Důvody jsou mimo jiné i změna mého úvazku na funkci šéftrenéra v Dukle Praha a také skutečnost, že Amálka je členkou oddílu USK Praha, což bylo často organizačně docela složité. Věřím, že Amálce se bude v dalších letech dařit, bude vozit medaile z velkých akcí a bude tahounem české atletiky. Jsem přesvědčený, že potenciál na to má,“ řekl Janáček.

Kariéru olympijské finalistky a bronzové medailistky z loňského halového mistrovství Evropy přebírá Jiřina Kudličková, jedna z nejlepších tyčkařek české historie, která do olympiády v Paříži držela svým výkonem 476 centimetrů z roku 2013 národní rekord. Překonala ho až Švábíková v olympijském finále.

„Svoji novou trenérku jsem poznala v tyčkařském sektoru ještě jako závodnici. Už tehdy mi předala pár svých poznatků, které mi velmi pomohly, proto jsem se obrátila právě na ni,“ vysvětluje Švábíková.

Kudličková, která v kariéře závodila i pod jmény Ptáčníková a Svobodová, v roce 2012 vyhrála mistrovství Evropy v Helsinkách a v roce 2014 získala stříbrnou medaili na halovém MS v Sopotech. Teď má šanci pomoci k dalším úspěchům Švábíkové.

„Když mě Amálka oslovila, tak mě to popravdě trochu zaskočilo a překvapilo. Se Štěpánem se dobře známe, je to skvělý trenér a s Amálkou dokázali výjimečné věci. Od začátku jsem sledovala jejich výkonnostní progres, výsledky a úspěchy, takže mě překvapilo, že chtějí tuhle fungující spolupráci ukončit,“ řekla Švábíková. „Dlouho jsem její nabídku promýšlela a nebylo to jednoduché rozhodnutí. Beru tuhle svoji novu roli s pokorou a respektem. Věřím, že dokážeme navázat na úspěšnou vlnu a třeba ji ještě posunout o kousek dál.“

Změnu vzal na vědomí i reprezentační šéftrenér Pavel Sluka, který je ochoten závodnici vysokoškolského centra vrcholového sportu VICTORIA poskytnout co nejlepší podmínky k dalšímu růstu.

„Jsme připraveni být nápomocni v sestavení optimálního realizačního týmu, který povede Amálii k dalším úspěchům v novém olympijském cyklu,“ řekl Sluka.