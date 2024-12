Olympijská vítězka je sportovcem roku v Británii. Chystá revoluční mítink?

Ve Velké Británii už sportovce roku znají. Obdoba české verze nese název BBC Sports Personality of the Year Award. Ukázalo se, že překonat v olympijském roce úspěšné sportovce pod pěti kruhy je složité. Cenu si totiž odnesla zlatá medailistka z Paříže v běhu na 800 metrů Keely Hodgkinsonová. Atletka taky odtajnila, že na únor příštího roku chystá možná revoluční mítink Keely Classic, kde nepůjde čistě a jen o atletiku, byť se sama pokusí o překonání světového rekordu.

Hodgkinsonová se v Paříži stala jedinou britskou vítězkou v atletice. Však taky od roku 2016 se na Britských ostrovech z olympijského vítěze v atletice neradovali. Tehdy vládl dlouhým štrekám jistý Mo Farah. Třeba o čtyři roky později, atletický stánek v Tokiu hymnu Spojeného království na počest vítězě neslyšel.

Proto měla blondýnka z Manchesteru letos v anketě více než solidně našlápnuto. Atletika je na Britských ostrovech jedním z posvátných sportů. Svou pozici favoritky potvrdila. Za ní na druhém místě skončila šipkařská kometa Luke Littler a pomyslnou bednu doplnil hráč kriketu Joe Root. Až za nimi skončil třeba pátý fotbalista Jude Bellingham, kterého překonal ještě pro změnu triatlonový olympijský vítěz z letoška Alex Yee.

Zajímavostí ale je, s čím se Hodgkinsonová vytasila právě u příležitosti těchto ocenění. Vzhledem k tomu, že její značka je teď v Británii hodně blyštivá, chystá na 15. února v Birminghamu nový typ halového mítinku.

Dává dohromady britskou atletickou smetánku, která se poměří v několika disciplínách. Sama Hodgkinsonová vyhlásila už nyní s předstihem, že se v tamní Utilita Areně pokusí překonat letitý světový rekord na 800m na krátké dráze v hale. Ten drží od ME 2002 Slovinka Jolanda Čeplaková časem 1:55.82.

Pro dvaadvacetiletou hvězdu to bude její první závod od zlatého finále v Paříži. „Jsem nesmírně ráda, že jsem konečně mohla svůj záměr s Keely Classic oznámit. Bude to moje poprvé od olympijského finále. Cílem této akce je přinést fanouškům zábavu, energii, vášeň a špičkovou atletiku,“ nechala se slyšet Hodgkinsonová.

Nemělo by přitom jít o jednorázový mítink, ale novou platformu, která by mohla být revolucí světové atletiky. Na pilotním setkání v Birminghamu by měla dostat prostor hlavně britská atletická elita. Zároveň by mělo jít o festival živé zábavy, kde nebude nouze ani o hudbu a jiná vystoupení. Hodgkinsonová zkrátka chce vytvořit jakýsi hybrid sportovního klání a celospolečenské kulturní platformy.

„Měl by to být zážitek jako žádný jiný. Vytvoříme společně akci, která spojí intenzitu sportu světové úrovně a vzrušení živé zábavy,“ má jasno Hodgkinsonová, pro kterou to může být i osudový závod.

Čeplaková totiž stanovila zmíněný rekord 3. března 2002, právě v tento den se Hodgkinsonová narodila. „Nemohu se dočkat, až budu součástí této kapitoly a fanoušci budou svědky toho, jak se tvoří historie,“ dodala Britka.