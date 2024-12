Vadlejch o Železném: Není tam zášť, s Čoprou jsme zůstali kamarádi

Oštěpař Jakub Vadlejch věří, že ho po rozchodu s trenérem Janem Železným může čekat nejlepší období kariéry. Spolupráci se světovým rekordmanem nedávno ukončil po čtrnácti letech poté, co Železný přibral do skupiny jeho indického konkurenta Níradže Čopru. „Beru to jako další etapu, a proč by neměla být třeba nejúspěšnější?“ říká Vadlejch.

Téma rozchodu se slavným koučem není Jakubu Vadlejchovi viditelně milé, ujišťuje ale, že mezi bývalými parťáky nezůstala zlá krev.

„Celkově bych se k tomu nerad vyjadřoval. Co se doma uvaří, by se mělo doma i sníst. Jediné důležité je, že je za námi čtrnáct let práce a parádní úspěchy. Stoupal se mnou na vrchol, ještě zatím jen kontinentální, ne globální, ale já stále věřím, že jsem toho schopen,“ popistuje Vadlejch. „Není tam nějaká zášť. Věci se dějí z nějakého důvodu. Beru to i takhle, že některé věci se musely stát, abych byl lepší.“

Železný přebral Vadlejcha jako talentovaného mladíka, kterého však na několik sezon zastavily potíže s kotníkem a chvíli také trvalo, než se naučil, jak odolávat tlaku velkých závodů.

V roce 2017 získal stříbro na mistrovství světa a od roku 2021 přivezl z vrcholných šampionátů pět medailí, včetně zlata z letošního mistrovství Evropy.

„Vezmu si všechno nejlepší, co jsme za tu dobu prožili, co mi dal, a to chci zužitkovat do budoucna v následujících letech,“ říká Vadlejch na téma Železný. „Celé to beru jako cestu, během které člověk potkává různé lidi. Patnáct let je extrémní doba, kolik závodníků je s jedním trenérem takhle dlouho?“

Hvězdný Ind Čopra, se kterým začal Železný spolupracovat, patří k Vadlejchovým největším soupeřům. Porazil ho na olympiádách v Tokiu a v Paříži i na dvou světových šampionátech. Zároveň se ale spolu přátelí.

„Jsme kamarádi a zůstali jsme kamarádi. Píšeme si, v poslední době jsme si psali dost. Pro něj je to super, pro mě taky,“ říká Vadlejch.

Čopra má silnou závodnickou mentalitu, dokáže své nejlepší výkony předvádět během bojů o medaile. V maximální výkonnosti má ale rezervy, ještě nikdy nepřehodil hranici devadesáti metrů. Péče oštěpařské legendy Jana Železného mu teoreticky může pomoct vychytat detaily a posunout se dál.

„Myslím si, že tohle všechno se ukáže. A přeju jim to,“ uvedl Vadlejch, který počítá s tím, že se Železným se bude potkávat během přípravných soustředění.

Zatím si zvyká na režim pod svým novým koučem Miroslavem Guzdkem, sedmým oštěpařem z mistrovství světa 2003 a šéfem svazové sekce vrhů.

„Míra sám dělal oštěp. Před naší generací Frýdi (Petra Frydrycha), Víti (Vítězslava Veselého) a mě byl českou historickou dvojkou. Jako člověk mi sedí,“ tvrdí Vadlejch. „Určitě děláme více odrazových cvičení, hodně se zaměřujeme na flexibilitu, takže děláme gymnastiku, což je pro mě zvláštní. Nikdy jsem nedělal věci jako kotouly, stojky, chození po rukou. Učím se to.“

Silově i dynamicky patří mezi oštěpaři k nejlepším, ve větší obratnosti může najít rezervy ke zlepšení výkonnosti. Nepůjde ale tak daleko jako portugalský oštěpař Leandro Ramos, který díky své unikátní technice končí odhod na rukou.

„Že bych udělal salto po odhodu? To vůbec…“ rozesmál se Vadlejch. „Jde o to, že zflexibilnit tělo je dobrá cesta. Nikdy jsem to pořádně nedělal, baví mě to.“

Další novinkou v jeho zimní přípravě je více soustředění v teple v kratších časech namísto jednoho dlouhého pobytu.

„Ve výsledku bude více tepla. Budu se snažit být v teple co nejvíce, nemládnu, teplo nám dělá dobře,“ vypráví Vadlejch.

Vrcholem příští sezony bude mistrovství světa v Tokiu, které se koná v pozdním zářijovém termínu. Vadlejch se bude snažit načasovat formu až na šampionát.

„Kdysi v začátcích jsem v září a říjnu házel nejlepší výkony, tak se ukáže,“ říká český oštěpař. „Těším se zase na posouvání, hledání své hranice. Hrozně rád bych předvedl ten svůj životní hod. Nemaluju si to, hodinky tikají. Času, abych předvedl svůj maximální výkon, už moc nezbývá.“