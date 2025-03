Norská mašina i nový Bolt. Zlatá tretra zná první hvězdy, další přibudou

Více než čtvrt roku před akcí představil manažer Zlaté tretry Alfons Juck první domluvené tváře. Největším tahákem se stane dvojnásobný olympijský vítěz Jakob Ingebrigtsen, jenž na víkendovém halovém ME v Apeldoornu vybojoval nejcennější kov v závodech na 1500 a 3000 metrů.

„Snad takové představení ukáže i u nás,“ zasní se Juck. „Ještě ale nevíme, v jaké disciplíně ho uvidíme. Chce se rozhodnout až po halovém mistrovství světa.“

Čtyřiadvacetiletá norská superstar startovala v Ostravě už před pěti lety, kdy ovšem ještě nebyla tak celosvětově známá. „Jakob si své vystoupení z roku 2020 pamatoval. Věděl, že tehdy jsme od něj čekali možná i rychlejší čas, ale byl to specifický rok kvůli koronaviru. On uvažuje na každém startu o světovém rekordu, pokud nejde o šampionát,“ navnazuje Juck.

„Bylo náročné, aby si zvolil právě Ostravu. Zároveň si ale myslím, že Zlatá tretra už má takovou pověst, že je schopna dát skvělé podmínky. A nemyslím tím jenom ekonomické,“ doplňuje manažer mítinku.

Dalším velkým lákadlem bude sedmnáctiletý sprinter Gout Gout, kterého mnozí odborníci přirovnávají k Usainu Boltovi. „Už v šestnácti běžel dvoustovku rychleji než Bolt. Mnozí o něm tvrdí, že ho bude následovat, i když v jeho okolí si to moc připouštět nechtějí. Snaží se, aby na něj nebyl vyvíjený velký tlak,“ hlásí Juck. „Každopádně Gout nám na dvoustovce sliboval útok na Boltův rekord Zlaté tretry v čase 19,83, tak uvidíme.“

Výkon talentovaného Australana bude zajímat i nejlepší českou sprinterku Karolínu Maňasovou, která na halovém mistrovství Evropy pokořila v rozběhu, semifinále i následném finále svůj vlastní český rekord. Nejrychleji zaběhla šedesát metrů za sedm sekund a deset setin.

„Gouta znám. Vybavuju si, že jsem viděla první video, kdy běžel dvoustovku. Řekla jsem si, že má úplně stejný somatotyp jako Bolt. Určitě ale rozumím tomu, že jeho okolí na něj nechce dávat takové tlaky. Fandím mu, aby si vytvořil svůj odkaz, a aby se mu dařilo,“ říká Maňasová.

Specialistka na krátké tratě bude na Zlaté tretře 2025 jednou z hlavních domácích nadějí. Kromě ní se fanoušci mohou těšit třeba na výškaře Jana Štefelu nebo koulaře Tomáše Staňka. Závodit budou i běžkyně Lada Vondrová, Tereza Petržílková či Nikoleta Jíchová.

Další světová esa vytáhnou organizátoři později. „Naší taktikou je nic neodhalit dopředu, aby pak nebylo přílišné zklamání, kdyby se náhodou něco nepodařilo. Jména hlásíme, až když jsou potvrzená na sto procent. Další velké jméno přichystáme na dubnové mediální střetnutí,“ prozrazuje Juck.

Čtyřiašedesátý ročník Zlaté tretry by se nemohl obejít bez několika klíčových partnerů. Kromě města Ostravy a Moravskoslezského kraje se na chodu akce výrazně podílí i marketingová agentura TK PLUS podnikatele Miroslava Černoška. „Náklady na pořádání špičkových sportovních akcí jdou neustále nahoru,“ uvědomuje si Černošek. „Vzhledem k tomu, že chceme, aby tento mítink byl opravdu špičkový, máme plné ruce práce, abychom finančně všechno zvládli, i když podpora města, kraje i Národní sportovní agentury malá není.“

S jakými konkrétními čísly tak organizátoři pracují? „Pohybuje se to v řádech desítek milionů, spíše se to blíží k částce třicet milionů. Vzhledem k tomu, že ještě nemluvíme o všech hvězdách, na kterých pracujeme, je to o něco náročnější než loni. Chceme, aby letošní rok zase vstoupil do dějin a byli by tady ti nejlepší z nejlepších. Přeju si, abychom světu předvedli, že Zlatá tretra je minimálně tak dobrá jako mítinky v Paříži, Curychu a Římě,“ dodává Černošek.