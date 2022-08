Česká krize pod koši. Obrana je blázinec, kapitán bude mít proslov

EuroBasket ještě ani nezačal a čeští basketbalisté jsou již zralí na krizovou schůzi hráčů. Po čtvrté porážce v řadě, tentokrát bolestivé kvalifikační o MS 2023 s outsidery z Maďarska (89:92), je nálada pochmurná. A rozklížený tým si nebral servítky. Výkon? „Tragikomedie,“ prohlásil frustrovaně Ondřej Balvín. Obrana? „Je to chvílemi blázinec,“ prohlásil nahněvaně jindy klidný kapitán Vojtěch Hruban. Tik, tik, tik… Do prvního zápasu ME v natěšené O2 Areně zbývají čtyři dny.

Získali auru týmu, kterému se v posledních sezonách povedlo, na co sáhnul. Šesté místo z MS, olympijská účast po jednačtyřiceti letech. Vrcholem téhle party má být EuroBasket, což zní ale po posledních výkonech jako vtip.

Čtyři porážky za sebou. S touhle vizitkou nastoupí Češi v pátek v O2 Areně k otevíracímu zápasu ME proti Polsku. Jejich lídr Tomáš Satoranský rehabilituje jak o závod, den má rozepsaný na minuty. Je ale zřejmě malá šance, že s ošklivě poraněným pravým kotníkem něco zmůže a je otázkou, zda bude mít vůbec smysl psát ho na dvanáctičlennou soupisku.

„Kdekoliv se někdo zraní, jiný musí udělat krok dopředu, povystoupit a vzít na sebe část zodpovědnosti. Tak to funguje v každém týmu na světě,“ prohlásil asistent Jan Pospíšil na otázku, zda na týmu neleží deka po lídrově zranění.

V českém týmu se však situace vyvinula zcela jinak. Kvůli naraženým žebrům proti Maďarsku absentoval popáté za sebou v přípravě Vít Krejčí a po nemoci nebyl připravený ani Jaromír Bohačík. Dva stěžejní borci, kteří by jinak měli při Satoranského absenci v popisu práce vyvážení a rozehrávání míče.

53 otázek pro Satoranského: NEJ trapas, sázka o polévku a hláška z Homolkových Video se připravuje ...

„Celá léta jsme hráli nějakým stylem, který byl úspěšný, protože jsme všichni dělali, co umíme. Ode mě se moc nechtělo, abych nějak zásadně dribloval, Boči hrál víc na balonu, Saty byl s balonem a rozdával to, já jsem chtěl střílet a bránit protiútok. Všichni věděli, co mají dělat a najednou jsme v rolích, které nám nejsou úplně vlastní. Já musím hodně hrát s balonem, někteří kluci jsou trochu mimo tempo a je to všechno takové upracované,“ povzdechl si kapitán Vojtěch Hruban po truchlohře s Maďary ve skoro vyprodané chomutovské hale (3616 diváků).

Ač útok nefungoval zázračně, skutečným problémem je obrana. Rotace a přebírání hráčů bylo zmatečné, tolik nedorozumění se nevidí ani v pražském přeboru. „Je to chvílemi blázinec. To je interní věc v týmu. Něco, co musíme zlepšit. Víc k tomu neřeknu,“ nechtěl Hruban, jeden z nejlepších obránců týmu, házet spoluhráče pod autobus. Ale průměr 93,5 inkasovaných bodů v posledních čtyřech zápasech křičí jak tonoucí o záchranu.

„V první řadě musíme ubránit. Abychom mohli rychle běhat dopředu, což je DNA týmu, musíme být připravení ubránit,“ uvědomuje si Pospíšil, asistent kouče Ronena Ginzburga. Jelikož to se nedaří, útočí se do postavené obrany a ofenziva je statická.

Dobrou zprávou je, že už v pondělí by se měli vrátit do přípravy Krejčí i Bohačík. Do pátečního startu EuroBasketu čekají borce už ale jen čtyři tréninky. „Máme pár dní tréninků a společnou týmovou večeři, kde asi něco řeknu,“ přemýšlel Hruban. „Tenhle výsledek může být poslední mobilizační impuls, aby si to každý v hlavě nastavil, že není na co čekat. Pojďme zmobilizovat síly a dát tomu maximum,“ pravil Pospíšil po Maďarsku. „Chystáme se na to celé léto a pořád se o tom mluví, a byla by blbost teď po porážce s Maďary říct, že se na to netěšíme. Nejde svěsit hlavy,“ burcoval Hruban.

Snad alarm zazvoní skutečně hodně nahlas.

Češi v přípravě na ME

Turnaj v Pardubicích

12. 8. Bulharsko 93:60

14. 8. Chorvatsko 95:83

Turnaj v Hamburku

19. 8. Německo 90:101

20. 8. Itálie 80:96

Kvalifikace o MS

24. 8. ve Francii 60:95

27. 8. s Maďarskem 79:82