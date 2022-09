Ledecká o basketu: Zhoupnutí na koši dělám na větvi, Satoranský mě baví!

K basketbalu ji kdysi připoutal animák Space Jam a ráda by se dívala na NBA s Jackem Nicholsonem. Teď se sněhová obojživelnice Ester Ledecká těší na start EuroBasketu. Tvář Tipsportu a členka komunity sázkařů Tisportu v exluzivním rozhovoru prozradila jména svých idolů, nebo jestli by si vsadila, že český tým postoupí na turnaji až do finále.

Jak velkou jste basketbalovou fanynkou – sledujete basket?

„S basketem se seznámila asi ve třech letech díky animáku Space Jam. Hned po Bugs Bunnym byl mým idolem Michael Jordan. Do hry mě ale vtáhl až Zac Efron. Znáte High School Musical? Kdo by nechtěl hrát basket se Zacem? Přála jsem si tehdy strašně moc k narozeninám baskeťáckej balon. Děda mi přidělal na dům koš a už to jelo. S bráchou jsme hráli furt. Jsem vlastně fanynkou basketu díky filmům o basketu… V poslední době jsem viděla "The Way Back" s Ben Affleckem a předtím "Coach Carter" se Samuel L.Jacksonem.“

Kdo je váš nejoblíbenější hráč v Česku či NBA?

„Mým oblíbencem byl Kobe Bryant. Z českých hráčů mě baví Tomáš Satoranský. Potkala jsem ho párkrát na tréninku kick boxu. Je z těch sportovců, které musíme, protože šíří dobré jméno naší země v zahraničí.“

Byla jste někdy na zápase NBA?

„Nebyla, ale bavilo by mě fandit z první řady s Jackem Nicholsonem. Tam by se můj kruh basketbalu s filmem dokonale uzavřel.“

Budete mít příležitost vyrazit do O2 Areny osobně fandit?

„Ne, bohužel. Musím se připravovat na svojí sezónu, ale fandit a sledovat to budu určitě!“

Vsadila byste si, že český tým na mistrovství Evropy postoupí do finále?

„Jasně!“

Vaše kamarádka Martina Sáblíková dlouho hrála basketbal, kdo by vyhrál, kdybyste proti sobě hrály jako kapitánky svých týmů?

„Těžko říct, obě jsme soutěživé... Martina je navíc šikovná. A je to dobrej nápad.. !! Až sestavím tým zavolám jí…“

Basketbal je oblíbený doplňkový sport. Používáte z něj nějaká cvičení v přípravě?

„Ano, na větvi dělám takový to zhoupnutí na koši po dobře odehraným míči. Fascinuje mě, když vidím ty těžký chlapy viset na tom tenkým ráfku…“

Jakým dalším sportům se letos v létě věnujete?

„Celé léto jsem u vody. Jezdím na surfu, na vodních lyžích, na wakeboardu a hraju beach volejbal. To je sport, který mě baví nejvíc. Tenis hraju občas s Méďou a Tomasem, když máme čas naledovcích… Teď jsem začala hrát i se svým novým fyzioterapeutem, který je navíc i můj kondiční trenér, ale jestli se zlepšuju, nevím… To byste se museli zeptat jeho…“