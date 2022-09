Chceme neskutečnej bordel, prosí Balvín. Co vzkazuje národní tým fanouškům?

Na tuhle šanci čekali celou kariéru. Členové basketbalové reprezentace vyběhnou už dnes v 17.30 k prvnímu utkání EuroBasketu proti Polsku s touhou dokázat, že nečekané úspěchy posledních let nebyly náhodné. Satoranský a spol. se budou moci spolehnout na podpory zaplněné O2 areny: právě pouto s domácími fanoušky bylo pro lídra národního týmu jednou z motivací, aby i přes zranění kotníku nastoupil. A co basketbalisté svým příznivcům před prvním duelem vzkazují? „Chceme od vás neskutečnej bordel,“ má jasno Ondřej Balvín. Co ostatní? Podívejte se na VIDEO.