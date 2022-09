Česko – Polsko 84:99. Tým bez tváře dostal facku. Kdo neubrání, nevyhraje

Sklopené hlavy, omluva fanouškům, kterých přišlo jedenáct tisíc. Pátá porážka v řadě, popáté za sebou tristní výkon v obraně. Start svátku pod koši i s Tomášem Satoranským na palubovce začal ranou pod žebra, již musí český tým rozchodit, pokud chce něco na EuroBasketu znamenat. Na tvrdý krach 84:99 s Polskem, proti kterému se počítalo s výhrou, navazuje sobotní střet se Srby a velmi reálná hrozba startu do ME s bilancí 0:2. Tohle si nikdo nepřál…

Zbývaly dvě minuty do konce, když polský kapitán Mateusz Ponitka nervózním Čechům zasadil díku do zad. Jeho trojka poslala skóre na 90:81, on roztáhl ruce a vrhl vítězný pohled k polskému kotli. Ten byl v téměř vyprodané O2 areně ve značném oslabení, ale mohl bouřit. Outsideři utkání z Polska urvali nečekanou výhru.

A Češi, kteří věřili, že herní krize odezní s podařeným startem do EuroBasketu, zapadli do ještě hlubšího bahna. „Jezdili jsme po prd…, neříkal bych, že není vůle nebo chuť. Ale prostě ne nám nedaří,“ hledal slova Martin Peterka. „Zase je problém, že jsme dostali skoro sto bodů. A s tím se těžko vyhrává zápas,“ prohodil Ondřej Balvín.

„Takhle jsme nechtěli začít turnaj. Zklamali jsme všechny fanoušky, co přišli, ale je to teprve začátek,“ litoval kouč Ronen Ginzburg, jenž se rozhodl nasadit Tomáše Satoranského, který je stále handicapovaný po zranění kotníku, do základní pětky. Sato nedal ani bod, neatakoval koš, snažil se dirigovat hru (6 asistencí). Ale také se zdálo, že ve 34. minutě v obraně špatně došlápl, okamžitě si řekl o střídání a na palubovku už se nevrátil. Vyhnul se také novinářské mixzóně a rychle zmizel v šatně.

Mohutní Poláci vyhráli na doskoky 36:24, hráli tvrdě, dvojice španělských sudích a jeden ze Slovinska jim to povolila, ať se Češi zlobili, jak chtěli. „To je ne rozhodčích, jakou hru pustí. Pouštěli ji tvrdou a je jen na nás, jak se s nimi poloktujeme,“ pokrčil rameny Balvín.

Poláci měli také své lídry, kapitán Ponitka nastřílel 26 bodů, naturalizovaný Američan A.J. Slaughter 23. Oba strávili skoro třicet minut na palubovce, táhli tým.

To český kouč Ginzburg rozkouskoval pro své hráče příděl do malých úseků. Už v prvních deseti minutách protočil jedenáct borců na hřišti! A v podobném duchu pokračoval celý zápas. „Nebyli jsme nikdo v rytmu. Jarda Bohačík měl slušnou ruku zvenku, ale všichni jsme byli takoví utrápení,“ povzdechl si kapitán Vojtěch Hruban.

Ráz zápasu dal už začátek. Češi snad z nervozity ve výborné atmosféře (10 992 diváků) kupili chyby v obraně, za první čtvrtku dostala Ginzburgova parta 28 bodů. Řezat začali domácí náskok soupeře díky střelbě z dálky ve druhé čtvrtině, a v 17. minutě po nájezdu Tomáše Kyzlinka poprvé vedli 41:40. Druhé dějství Česko vyhrálo 28:17 a v půli byl stav smírný 46:46.

Kdo si přál po obrátce K.O. soupeře, nedočkal se. Naopak Poláci opět vtrhli na hřiště, A.J. Slaughter trefil dvě střely a podtrhl šňůru 7:0, kterou se Češi neúspěšně pokoušeli mazat až do konce. Český tým vedl v zápase jen minutu, ostatní byla jen marná snaha o dotahování. Většinou do postavené obrany soupeře, jelikož pokud neubráníte, nemůžete rychle přejít na útočnou půlku, což je DNA tohohle týmu, který zatím marně hledá bývalou tvář.

Najít ji v zápase se Srbskem a Nikolou Jokičem, byť by to nemuselo znamenat výhru, je hlavní úkol dneška. „Musíme se dát dohromady a mentálně se vyladit na ty další zápasy po Srbech, které budou extrémně důležité. Neříkám, že vypouštíme zápas s nimi, ale taky respektujeme, jakou mají sílu. Můžeme jen překvapit a budeme se snažit držet našeho motta: rvi se jako lev,“ slíbil Balvín.

Česko - Polsko 84:99 (18:29, 46:46, 63:69)

Sestava a body ČR: Veselý 17, J. Bohačík 13, Hruban 8, Kříž 4, Satoranský - Auda 10, Peterka 9, Balvín 6, Krejčí 6, Sehnal 6, Kyzlink 5.

Nejvíce bodů Polska: Mateusz Ponitka 26, Slaughter 23, Balcerowski 14.

Fauly: 23:19.

Trestné hody: 19/12 - 19/15.

Trojky: 10:10.

Doskoky: 24:36.

Diváci: 10 992.