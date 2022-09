Satoranský a Veselý: One man show nás nezajímá. Kdo víc zuří po prohře?

Zavřete oba na úvod oči a představujte si. Je pátek 2. září, před prvním zápasem...

Satoranský (na Veselého): „Víš, proti komu hrajeme, viď?“

…zbývá pár minut do opuštění šatny, cítíte, jak O2 arena vibruje v očekávání. Co se bude dít za dveřmi, kam nikdo cizí nesmí? Co vidíte?

Veselý: „Myslím, že konkrétní výrazy pro čtenáře moc nejsou. Bylo by tam napsáno POĎ. A zbytek už jen v tečkách.“

Satoranský: „Myslíš naše heslo.“

Veselý: „Jo, naše reprezentační heslo.“

Satoranský: „Většinou jsme každý ve své hlavě. A asi to máš, Honzo, dost podobně. Že najednou je člověk pohlcenej v té atmosféře a už se soustředí jenom na to. Chce, aby to začalo, ale cítí i tu hezkou nervozitu. Tak to mám já.“

Vybavíte si hned někoho z mančaftu, kdo se v tu chvíli nápadně změní?

Veselý: „Satyho. Na chvilku zmlkne, uklidní se.“

Satoranský: „Každý máme své rituály. Někdo si jde střílet, my s Veseláčem jdeme dřív do šatny, těsně před poradou. Neno? Jeho porady se nemůžou nikdy odhadovat. Buď jsou hodně stručné, anebo…“

Veselý: „Anebo je tam deset minut.“ (oba se smějou)

Satoranský: „A pak Veseláč zařve: Poď pičo! A to je pro nás signál, že už to začlo.“

Veselý: „Myslím, že to v tu chvíli ze všech spadne. I ze mě, jak to tam vypustím.“

Je tam někdo, kdo se před startem zápasu ještě víc rozcvičuje?

Oba: „Paly (Lukáš Palyza)!“

Veselý: „Paly se rozcvičuje furt.“

Satoranský: „Tam je blbý, že jak na sebe vždycky čekáme v chodbě, než všichni přijdou - vycházíme zhruba třicet minut před zápasem - Paly vždycky nejvíc zdržuje. A ještě se objímá s Vrtákem (Vratislavem Šístkem, technickým vedoucím týmu). Vrták ani neví, co mu říká.“

Veselý: „Myslím, že tyhle věci pomáhají. Je sranda, zapomeneme na to, že jdeme hrát.“

Satoranský: „Ale já se hodně změním před zápasem.“

Veselý: „Saty má takové dvě osobnosti. Jednu den před zápasem, jednu v den zápasu.“

Satoranský: „To je pravda.“

Znovu se na chvíli zasníme: skončí první zápas s Polskem, a pokud se vyhraje, kdo nejvíc řádí v kabině?

Satoranský: „Po prvním utkání to nebude zas takový.“

Veselý: „Až skončí poslední zápas a postoupíme, potom to bude hukot. Ale první zápas?