Skandál na ME. Ztratilo se 22 vteřin, tureckou oporu napadl soupeř i policie

Když už se zdálo, že nedělní program EuroBasketu nemůže přinést překvapivější výsledky, proběhl v Tbilisi zápas domácí Gruzie s Tureckem. Derby dvou sousedních států a temperamentních národů skončilo překvapivým triumfem Gruzinců po dvojím prodloužení 88:83. Během zápasu byli vyloučeni po vzájemné potyčce Furkan Korkmaz a domácí Duda Sanadze. Ten hráče z Philadelphie 76ers nejdřív fauloval a když Turek kráčel na čáru trestných hodů, prohodil k němu štiplavou poznámku. Ti dva se o sebe opřeli čely, vzápětí se do sebe málem pustili. Korkmaz gesty naznačoval, ať se potkají v útrobách stadionu.

A to se podle turecké verze také stalo, leč spolu se Sanadzem na něj naběhli na chodbě před šatnou další gruzínští basketbalisté, kteří nebyli v zápise, včetně zraněné největší hvězdy domácích Tornikeho Shengelii. „Napadli ho a našeho maséra ještě společně s policií. A po zápase asi třicet gruzínských policistů vyvolalo další potyčku s naším týmem. Představte si to: dostali jsme se do bitky s gruzínskou oficiální policií. Mají nás chránit, místo toho nás napadli. Okamžitě volám na FIBA. Ať si nemyslí, že nás oklamou, že jsme hlupáci. Pokud nám nedodají kamerový záznam z chodby minutu po minutě, okamžitě opouštíme turnaj,“ hrozil viceprezident tureckého basketbalové svazu a bývalý hráč Omer Onan.

V koncovce utkání byl ještě vyloučen turecký kouč Ergin Ataman a posléze se ukázalo, že během potyčky Korkmaze se Sanadzem, která se udála ve 36. minutě, zmizelo z oficiální časomíry 22 vteřin, ačkoliv pro to nebyl žádný důvod. To nahrávalo Gruzíncům, kteří drželi těsné vedení proti dotahujícímu favoritovi.

„Nešlo o jednu či dvě vteřiny, ale dvaadvacet. O tolik byl zápas kratší. A to už není náhoda. Podáme protest,“ bouřil turecký asistent Hakan Demir. Pro Turecko šlo o první porážku na turnaji ze tří zápasů, naopak domácí poprvé vyhráli.

Zda jejich triumf zůstane v platnosti, ale není jisté.