Veselý před osmifinále: Giannis? Na jiné úrovni, Řecko je s ním třikrát lepší

Cíl splněn! Basketbalová reprezentace porazila na evropském šampionátu Izrael 88:77 a zajistila si postup do osmifinále. Jedním z tria hlavních tahounů českého týmu byl Jan Veselý, který dominoval pod oběma koši a k 16 bodům přidal 7 doskoků. „Náš cíl byl postoupit ze skupiny a to se nám povedlo. Sice ne, jak jsme si představovali, ale postup je postup,“ vyprávěla nová posila Barcelony.

Jak moc jste si oddechli?

„Se všemi problémy, které jsme měli… Spadl nám kámen ze srdce. Dva týdny před Evropou se zranil Saty a až do dneška hrál bez normálního tréninku, který by mu pomohl. Hrál zápasy i s tím kotníkem. Jsem rád, že je takový blázen a že nám pomohl.“ (usmívá se)

Byl to jeden ze zápasů, na které se bude roky vzpomínat?

„Významné utkání to je. Chtěli jsme postoupit ze skupiny a to se nám povedlo. Bylo to těžké, protože jsme hráli o postup, nebo o vyřazení. Jsem rád, že jsme to psychicky zvládli.“

V čem byl souboj s Izraelem ještě specifický?

„EuroBasket je těžký turnaj. Měli jsme jen dva dny volna, pokud se to dá považovat za volno. Je to těžké psychicky i fyzicky, ale máme už nějaké zkušenosti. Věděli jsme, že je to „do or die“ a šli jsme do toho.“

Ukázal kouč Ronen Ginzburg trochu jinou tvář, jelikož se hrálo proti jeho zemi?

„Jiný byl v tom, že vždycky, když děláme scouting, říká jen čísla soupeřů. Teď neříkal čísla, ale všechna jména. (směje se) Neřekl ani jedno číslo hráče.“

Vedli jste až o 19 bodů, ale ve třetí čtvrtině se Izrael vrátil do zápasu. Jak těžké to byly chvíle?

„Už po zápase s Holanďany jsem říkal, že není možné vést celé utkání o 40 bodů. Věděli jsme, že se budou snažit vrátit, nepohlídali jsme si to, ale ve čtvrté čtvrtině už naštěstí ano.“

V osmifinále vás bude v Berlíně čekat Řecko. Je to jeden z nejtěžších soupeřů?

„Myslím, že v top 16 už není lehký tým. Odpočineme si a budeme se snažit do toho dát všechno.“

Poslední zápas s tímto soupeřem vám v olympijské kvalifikaci vyšel skvěle. Jaké to teď bude, když se v jejich sestavě objeví Giannis Antetokounmpo?

„Právě proto to bude jiné. Samozřejmě s ním jsou třikrát lepší tým. Bude to těžké a jsme si toho vědomi.“

Na mistrovství světa jej Češi dokázali dobře bránit. Vy jste tehdy chyběl, těšíte se na souboje s tímto obrem?

„Bylo to tři čtyři roky zpátky a ten hráč je už na jiné úrovni, než byl tenkrát. Musíme se víc připravit.“