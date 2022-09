Proč je Sato jako Kobe: NE není odpověď, pro splněný sen zkusil hodně

Film Hustle je hitem Netflixu. Příběh o ve Španělsku zapomenutém borci, kterého skaut Philadelphie dotáhne do Ameriky a posléze i do NBA, sklidil úspěch. Pokud by měl basketbalový fanatik Adam Sandler náladu, může zfilmovat další story. Tentokrát podle skutečných událostí. Osud Tomáše Satoranského v posledních dvaceti dnech si o nic menšího neříká.

Vysnil si, že vyprodá se svým týmem O2 arenu. To se povedlo, on ale jen seděl při zápase se Srbskem v kraťasech na lavičce. Zraněný kotník z přípravného střetu s Němci, a málo se zdůrazňuje, že jde o skutečně vážný úraz, by 99 procentům hráčům vystavil na EuroBasket stopku. A ani oni by sami nebyli ochotni riskovat svou budoucnost.

Sato je však soutěživý fanatik v tom nejlepším slova smyslu. Pro tuhle svou vlastnost bývá přirovnáván ke Kobemu Bryantovi. Tenhle kluk z Flóry má prostě něco navíc, čím se odlišuje od běžných smrtelníků. Když si něco usmyslí, NE nebere jako odpověď. Nevzal ji ani teď.

Udělal zázrak, že mohl vůbec nastoupit. Ve dvou prvních zápasech, co odehrál, byl ale odmocněný na třetí. Nebyl to on. Dělá týmu medvědí službu. Moc chce a spíš mu škodí. O tomhle se mluvilo nejen v basketové komunitě. A i Satoranský musel cítit, že prostě bojuje s mnoha soupeři najednou. Lepší, kdybys nehrál, možná mu našeptával jeden z vnitřních hlasů.

NE opět nebral jako odpověď. TOHLE PŮJDE! Šel s kůží na trh, do mače o všechno. Strhl svoji partu a zářil. Je vidět, že čím dál víc si na zraněné noze věří. Jen pro srovnání – tenista Alexander Zverev si na Roland Garros přivodil stejný úraz a ještě po čtyřech měsících nehraje.

Sato po dvaceti dnech od osudného došlápnutí v Hamburku exceloval na největší evropské scéně proti silnému týmu Izraele. Má za to týmový postup do osmifinále i jeden ze životních zážitků. Zkusil si pro něj víc než dost. Tohle by za film fakt stálo...