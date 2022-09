Dramatická sobota: dvě prodloužení, ve čtvrtfinále je Francie, Slovinsko i Němci

Třicetiletý pivot Gobert, jenž v NBA bude nově hájit barvy Minnesoty, si tři sekundy před sirénou smečí vynutil prodloužení a v nastavené pětiminutovce byli Francouzi o jediný bod lepší. Trojnásobný držitel ocenění pro nejlépe bránícího hráče sezony NBA Gobert nasbíral 20 bodů a 17 doskoků.

Ve třetí čtvrtině přitom Francouzi nedali téměř osm minut ani bod a prohráli ji 6:22. „Bláznivý zápas,“ řekl Gobert. „Pořád jsme bojovali a pořád věřili. Rozhodně to nebyl náš nejlepší zápas, ale jsem hrdý na to, že jsme to nevzdali. Řada týmů už by to zabalila,“ prohlásil.

Ve čtvrtfinále narazí Francie na lepšího z dvojice Srbsko - Itálie, Slovinci si počkají na vítěze nedělního utkání Ukrajina - Polsko. Odpor Belgie zlomili šňůrou 17 bodů v závěrečné čtvrtině od vyrovnaného stavu 65:65.

Do čtvrtfinále se dostali také domácí Němci, kteří zdolali Černou Horu 85:79, i když téměř promrhali vedení o 27 bodů ze třetí čtvrtiny. Dennis Schröder je vedl za postupem 22 body a osmi asistencemi.

Osmifinále Španělsko - Litva rozhodlo až prodloužení, po němž se radovali z výhry 102:94 Jihoevropané. Mužstvo, ve kterém chybí řada zvučných jmen, dotáhl k postupu 28 body americký rodák Lorenzo Brown, jenž dal 12 bodů v prodloužení. Litevci si prodloužili čekání na účast mezi nejlepší osmičkou, v níž byli na velké akci naposledy v roce 2016 na olympijských hrách v Riu.

Česká reprezentace vyzve favorizovaný řecký výběr v neděli večer.

Mistrovství Evropy basketbalistů - osmifinále v Berlíně:

Francie - Turecko 87:86 po prodl.

(18:11, 43:35, 49:57, 77:77),

Slovinsko - Belgie 88:72

(24:19, 44:41, 63:60),

Německo - Černá Hora 85:79

(19:10, 48:24, 67:50)

Španělsko - Litva 102:94 po prodl.

(19:20, 40:45, 63:68, 83:83).