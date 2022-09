Nejlepší hráč planety proti Čechům: dítě bez pasu, nelegální CD i obří dlaně

Ilegál v Aténách šel za snem

Potomek nigerijských imigrantů žil v řecké metropoli až do svých 18 let bez toho, aby vůbec vlastnil pas. „Rodiče byli v Řecku nelegálně, nemohli nikomu věřit,“ vzpomínal Giannis Antetokounmpo. Vše změnil až basketbal. „Když jsem s ním začínal, jen jsem chtěl pomoci uživit svou rodinu. Ale nečekal jsem, že získám tyto neuvěřitelné trofeje,“ prohlašoval loni v létě nejlepší hráč finále po triumfu v NBA. Dnes zní už nepředstavitelně, že top basketbalová hvězda současnosti v mládí častokrát neměla víc než jedno jídlo denně a na ulici prodávala nelegální CD, sluneční brýle a cetky. Byl to další způsob, jak finančně pomoci rodičům i sourozencům. „Každý by si měl vzít příklad, že je třeba jít si za svými sny bez ohledu na to, co vám ostatní říkají. Všechno se může splnit, když to moc chcete. Každý má naději,“ prohlásil fenomén.