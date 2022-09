Giannis je zdravý. Bude chráněný? Velký humbuk kvůli rutině, míní Češi

PŘÍMO Z BERLÍNA | V bufetu si k obědu naložil na talíř pořádnou porci, po berlínském hotelu chodil v kraťasech a pantoflích. Na šlachovitých nohách ani kotnících žádný obvaz či známka, že by patřil na marodku. Giannis Antetokounmpo vypadá zdráv a zcela jistě se jako vůdce Řeků postaví v neděli od 20.45 proti českému týmu v osmifinále EuroBasketu. Čtvrteční epizoda z utkání s Estonskem, kdy po faulu Kerra Kriisy špatně došlápl, je zřejmě již dávno za ním.

„Myslím, že to nebylo nic velkého a bude v pořádku. Měli spíš strach, aby to nebylo něco většího, tak ho v utkání, kdy už navíc vedli o dost, stáhli,“ říká Tomáš Satoranský o nejlepším střelci základních skupin EuroBasketu s průměrem 29,5 bodu na utkání. I proti Estonsku se dvojnásobný MVP NBA činil, za pouhých 19 minut dal 25 bodů a byl nejlepším střelcem mače. „Myslím, že se kolem jeho zranění jen udělal velký humbuk a ve finále šlo o nějakou rutinní záležitost,“ domnívá se český asistent Jan Pospíšil.

Antetokounmpo je spolu s Lukou Dončičem a Nikolou Jokičem hlavní tváří EuroBasketu. V Milwaukee má smlouvu na další čtyři roky, Bucks mu za příští sezonu vyplatí 42,5 milionu dolarů. Aby se zranil v řeckém dresu, to by byla rána pro celou FIBA. Uvolňování hvězd týmy NBA by pak bylo ještě komplikovanější.

I proto rozhodčí chrání velká jména ze zámoří. Češi udělali tuhle zkušenost už s Laurim Markkanenem, Fin proti nim v základní skupině střílel 14 trestných hodů a až na jediný všechny proměnil. „Fauly na něj byly ale odpískané oprávněně. Obecně bych řekl, že na hráče NBA je faulů víc, s čímž problém nemám. Někdy mi jen přijde, že v každém zápase je jiné měřítko. Proti Polsku se to hodně mydlilo, proti Finsku naopak ne. Pokud je to ale konzistentní po celý zápas, takový problém to zase není,“ tvrdí Tomáš Satoranský.

Antetokounmpo střílí průměrně 11 trestných hodů za zápas, nejvíc ze všech účastníků EuroBasketu. „A šestky tady má 85 procent (38/45), takže je proměňuje. Je to hráč, kterého když chcete zastavit, musíte hodně faulovat. A on se v trestných hodech hodně zlepšil,“ vyzdvihuje Satoranský.