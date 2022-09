ONLINE: Česko - Řecko, boj o čtvrtfinále ME. Těžká šichta ve druhé půli

Tomáš Kyzlink v osmifinále ME proti Řecku • ČTK / AP / Michael Sohn

Pohled do berlínské haly před startem osmifinále Česko - Řecko • Reuters

Giannis Antetokounmpo smečuje do koše v osmifinále proti Česku • Reuters

Tomáš Kyzlink v osmifinále ME proti Řecku • ČTK / AP / Michael Sohn

Čeští basketbalisté se v domácí pražské skupině EuroBasketu museli potýkat vedle soupeřů i s tréninkovým mankem Tomáše Satoranského, který naskočil do ostrých zápasů po zázračně rychle uzdraveném zranění kotníku. Nakonec ale klíčová výhra s Izraelem posunula výběr Ronena Ginzburga do play off, i když právě vstříc duelu s neporaženým Řeckem.

Osmifinále EuroBasket 2022 ONLINE: Česko - Řecko >>>

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Papanikolaou, Dorsey, Calathes, Agravanis, Sloukas, Papapetrou, T. Adetokunbo, J. Adetokunbo, K. Adetokunbo, Larentzakis, Papagiannis, Lountzis Hosté: Hruban, Veselý, Kyzlink, Bohačík, Peterka, Sehnal, Balvín, Kříž, Krejčí, Auda, Satoranský, Jelínek Rozhodčí Rosso (FRA), Lucis (LAT), Baki (TUR) Stadion

Polsko - Ukrajina 94:86

(24:21, 42:45, 69:67),

Finsko - Chorvatsko 94:86

(20:21, 45:43, 67:65)

Srbsko - Itálie 86:94

(28:20, 51:45, 68:66)