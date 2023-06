Češky bojují o semifinále i Paříž: opora v nejistotě a nejhratelnější soupeř

Po deseti letech si česká basketbalová reprezentace žen vybojovala čtvrtfinále na mistrovství Evropy. Lvice se dnes po poledni ve slovinské Lublani utkají s Maďarskem a kromě semifinálového snu je ve hře i vstupenka do olympijské kvalifikace na Hry v Paříži. „Věřím, že budou Maďarky ze všech čtyř vítězek skupin pro nás nejhratelnější,“ prohlásila nejlepší reprezentační střelkyně Petra Holešínská a zřejmě hlavní česká zbraň.

Mladý český tým s věkovým průměrem 24 let dosáhl na EuroBasketu na vysněný cíl – postoupil do závěrečné fáze ve Slovinsku, když v předkole play off porazil Řecko 79:76. „Už jsme si tady hodně splnily, ale jsme samozřejmě nabuzení v tom pokračovat dál. Soupeři jsou už tak kvalitní, že v každém utkání jsou favoritem,“ upozornila trenérka Romana Ptáčková.

Maďarský rival vstoupil do turnaje výhrou nad Slovenskem, poté padl o bod s Tureckem. Vítězství ve skupině D si zajistil výhrou nad obhájkyněmi titulu ze Srbska 81:75. V důležitém zápase zářila podkošová opora Virág Kissová. I díky jejímu příspěvku (21 bodů) se tým vyhnul osmifinále a mohl odpočívat. Kromě Kissové, která drží po třech zápasech bodový průměr 18,7 a je třetí nejlepší na šampionátu, už zazářila také naturalizovaná Američanka Cyesha Goreeová. Nebezpečné duo doplňuje střelkyně Reka Leliková a doslova vyčnívá 208 centimetrů vysoká Bernadett Határová.

„Už jsme na to celkem zvyklé. Doufám, že jsme v předchozích utkáních něco natrénovaly. Síla Maďarska je ale hlavně v tom, že celá pětice je nesmírně nebezpečná,“ upozornila Ptáčková. „Mají velmi dobrý perimetr, hráčky skvěle hrají jedna na jedna.“

Na doskoku se budou soupeřkám vyrovnávat jen s námahou, proto bude opět klíčová střelba z delší vzdálenosti. „To tak máme každé utkání. Pokud se nám zadaří z trojek, můžeme takového soupeře zaskočit,“ uvedla Ptáčková.

Tým se během úterý přesunul z Tel Avivu do Lublaně a včera mohl zregenerovat. „Když se řekne, že přeletíme speciálem, vypadá to hodně jednoduše, ale vstávaly jsme před čtvrtou hodinou ranní a den byl opravdu celý rozbitý. Byla z toho i velká únava. Doufám, že to holky dospaly. Na středečním tréninku už mi přišly, že jsou připravené jak mentálně, tak fyzicky,“ řekla Ptáčková.

Trénink neabsolvovala křídelnice Veronika Voráčková, která odstoupila z duelu s Řeckem kvůli obnoveným problémům s kotníkem. „Až předzápasová rozcvička ukáže, jestli bude schopná na sto procent nastoupit,“ uvedla Ptáčková na adresu včerejší oslavenkyně. Hráčka USK Praha pak dostala od týmu k 24. narozeninám dort.

Klíčovou postavou českého týmu je v dosavadním průběhu Petra Holešínská, která má soupeřky dobře načtené díky dřívějšímu působení v tamní soutěži. „Maďarky jsou hodně silné pod košem. Mají tam Bernadett Határovou, takže to bude veliký oříšek. Navíc mají i hráčky, které dokážou dobře střílet z dálky, takže se s tím budeme muset popasovat,“ prohlásila.

Ve vzduchu nevisí jen lákadlo semifinále, vítězný tým bude mít jistou účast v olympijské kvalifikaci. V opačném případě o ni bude dál bojovat. „Je to možná fráze, ale jdeme krok za krokem a vůbec nepřemýšlíme, jestli je to teď o kvalifikaci o olympiádu,“ přiznala Ptáčková.

Vítězky budou hrát v sobotu semifinále s úspěšnějším ze souboje mezi Španělskem a Německem. Poražené se s horším z této dvojice utkají o 5. až 8. místo a budou mít šanci bojovat nadále o olympijskou kvalifikaci. Do té se dostane pořádající Francie a dalších pět nejlepších týmů turnaje.

Česko Maďarsko 42,9% střelba za 2 b. 50% 29,7% střelba 3 b. 38,1% 75,9% TH 65% 33 doskoky 39 16 asistence 22 6 zisky 9

Eurobasket źen - čtvrtfinále (čtvrtek, Lublaň)

12.15 ČESKO-Maďarsko (živě ČT sport)

15.00 Belgie-Srbsko (živě ČT sport)

18.00 Francie-Černá Hora

20.45 Španělsko-Německo