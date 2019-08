MS basketbal 2019 | Kouč Chicaga o Satoranském: Ohromil mě charakterem, ostatní dělá lepšími | iSport.cz

Čtyřiapadesátiletý Jim Boylen převzal místo hlavního kouče v Chicagu teprve loni v prosinci, až letos v létě si mohl vybírat hráče, kteří jsou podle jeho gusta. A pro Tomáše Satoranského má jeho šéf jen slova chvály.

Jak se vám zamlouvaly Satoranského výkony v Hamburku?

„Tomáš zahrál velmi dobře. Tvořil hru, nabízel se pro míč, jezdil v obraně a hrál chytře, což máme rádi a potřebujeme u Bulls – jeho odolnost a inteligenci. Po zápase s Polskem jsme spolu chvíli strávili u večeře. Je dobré ho vidět, protože jsme spolu ještě neměli moc příležitostí mluvit. Je důležité během léta navštěvovat hráče, vidět je s národním týmem. Už jsem takhle navštívil (Fina) Lauriho Markkanena i (Brazilce) Cristiana Felicia.“

Hraje podle vás Satoranský v národním týmu jinak než v NBA?

„Hraje pořád stejně – inteligentně, hru ostatním usnadňuje, snaží se v obraně, dobře komunikuje. Udělal na mě dojem svou fyzickou kondicí a dobrou formou, kterou má v téhle části léta. Hraje opravdu velmi podobně, jak jsem ho viděl hrát ve Washingtonu. Doufejme, že tak bude hrát i za nás. Jeho silnou stránkou je, že dělá hráče kolem sebe lepšími. A to my potřebujeme. Máme mladé, talentované hráče a Tomáš nám může pomoct je zlepšovat.“

Bylo pro vás důležité vidět českou hvězdu v akci, ještě než se bude hlásit u Bulls?

„Chtěl jsem tu být a podpořit ho. Bohužel už nebudu na světovém šampionátu v Číně, vracím se zpět, protože ostatní hráči z týmu už budou nastupovat do přípravy.“

Jezdíte během léta navštěvovat i americké hráče z vašeho týmu?

„Ano, jezdím za nimi po Státech, abychom si mohli vybudovat osobnější vztahy, aby věděli, na čem si zakládám, proč jsou pro nás jako hráči důležití a o co se v klubu snažíme. Tohle funguje skvěle. Ještě musím zajet za Zachem LaVinem a přímo z Německa letím do Washingtonu za Otto Porterem. A s dalšími hráči už jsem se viděl v Chicagu. Všichni jsou pro nás při našem snažení důležití a chceme jim věnovat dost času.“

Kdy poprvé vás napadlo, že byste mohli Tomáše angažovat? Bylo to předminulou sezonu, kdy vám v chicagském United Center nasázel 25 bodů, což je stále český rekord v NBA?

„Povím vám o situaci, při které jsem z něho byl nadšený. Ano, dal nám na našem hřišti 25 bodů, ale taky na konci toho zápasu utrpěl otřes mozku. A způsob, jakým se s tou situací vyrovnal, s jakou třídou, jak byl při tom odolný... Od nás to nebyl dobrý obranný zákrok na něj. On to ale ustál, odešel po svých a jeho charakter v ten moment mě ohromil. Když jsme letos zjistili, že bychom ho mohli získat, byli jsme nadšení. Je to vítězný typ a takové hráče potřebujeme.“

Na co jste ho do Chicaga podle vás nalákali?

„Byl jsem při rozmluvě s ním velmi upřímný a myslím, že to chápal. Já hráčům neslibuju minuty, slibuju jim jen náročný trenérský přístup, snahu dělat věci správně a vybudovat něco pro Chicago. Řekl bych, že se mu to zamlouvalo. To, že chceme vystupovat týmově a reprezentovat co nejlíp naše město. Jeho talent je pro nás důležitý a pro jeho charakterové vlastnosti jsme ho vzali.“

Ve Washingtonu byl Satoranský často využíván i mimo svou přirozenou pozici rozehrávače. Jaké plány s ním máte vy?

„Tomáš je především kvalitní basketbalista. Podle mě může hrát v našem herním systému rozehrávače, ale také si myslím, že může fungovat i na pozici 2 nebo 3. Je schopný hrát v sestavě s kýmkoli z našeho týmu. Ať hraje s míčem, nebo bez něj, ví, jak fungovat. Jeho všestrannosti, výšky, výdrže a potenciálu zaskočit na různých pozicích si velmi ceníme.“

Tříletou smlouvou jste do něj investovali i slušné finanční prostředky, takže si od něj i leccos slibujete. Jaká byla vaše hlavní zpráva pro Satoranského z hlediska vašich očekávání?

„Chceme od něj, aby hrál pro tým. A dál dělal to, co dělal dosud. Nemusí nic měnit. Chceme od něj dobrá rozhodnutí při hře, kvalitu v obraně, aby projevoval svůj charakter na hřišti i v kabině a pomáhal nám vítězit. Výborné pro něj i pro nás je, že může zůstat sám sebou.“

Ani v Česku nezůstal bez povšimnutí váš výrok, že sezonu začne na rozehrávce v základní pětce Kris Dunn. Myslel jste to vážně, nebo jste se spíš chtěl zbavit nekonečných otázek na tohle téma?

„Tohle je hodně složitá otázka. Chtěl jsem tím hlavně říct, že v našem herním systému máme dobrého hráče, který u nás už hraje delší dobu a kterého mám rád. Jestli Kris bude, nebo nebude v základu, to se ještě může měnit, protože já teď nebudu nikomu slibovat základní pětku. Kris je nicméně důležitou součástí naší hry a našeho týmu. A já se těším na skvělé výkony i od něj.“

Už jen necelé dva týdny zbývají do největšího zápasu národního týmu v samostatné české historii. Komu budete 1. září v souboji Česka s USA fandit víc – svému novému hráči, nebo svému exšéfovi ze San Antonia Greggu Popovichovi?

(smích) „Tak já budu vždycky fandit americkému týmu a kouči Popovichovi. Je to můj mentor a fantastický trenér. Zároveň si ale přeju, aby Tomáš v tom zápase zahrál dobře a zůstal zdravý.“