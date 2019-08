MS basketbal 2019 | Další výhra před MS! S Koreou došlo na strkanici, hvězda ale dohrála | iSport.cz

"Byla to dneska super zkušenost. Možná Korea hraje podobný styl jako Japonsko, tak díky tomu to mohla být dobrá příprava na tento zápas. Od začátku jsme věděli, že to bude těžké," řekl pivot Patrik Auda. Češi do šampionátu vstoupí v Šanghaji 1. září proti USA, Japonci je čekají o dva dny později a 5. září změří síly s Tureckem.

Stejně jako při sobotní výhře nad Angolou (84:65) nastoupil český tým bez kapitána Pavla Pumprly, který si v nedělním utkání v Hamburku proti Maďarsku poranil kotník. Mimo zápasovou soupisku zůstal opět i Šimon Puršl.

Ginzburgovu výběru se od úvodu dařilo vystihovat přihrávky domácích reprezentantů, vyrážet do rychlých protiútoků i se prosazovat jeden na jednoho. Hosté získali desetibodový náskok, Korejci poté přešli na zónovou obranu a srovnali hru, ale Češi díky Peterkově trojce vedli po první čtvrtině 26:23. Soupeř držel krok hlavně díky 15 bodům Kim Sun-hjonga.

Češi zlepšili obranu, skórovali z brejků a dařilo se jim i při střelbě z dálky. Zatímco v první desetiminutovce dali jen jednu trojku, ve druhé jich přidali šest. Po dvou proměnili Bohačík s Audou a po jedné Satoranský s Hrubanem, takže v poločase mělo české mužstvo už náskok 19 bodů.

Korejci se po pauze vrátili do hry třemi trojkami za sebou a přitvrdili. Češi se ale opět začali prosazovat a dostali se dokonce do dvacetibodového vedení. Domácí se ale nevzdali a opět se zvedli. Pomohl jim k tomu především Na Kun-a, který v poslední čtvrtině zaznamenal 13 bodů. Ginzburg v závěru vrátil vrátil na hřiště většinu základní pětky a jeho tým výhru uhájil.

Na Kun-a dohrál zápas i přesto, že ve třetí čtvrtině oběma rukama strčil do Balvína. "Ta situace nebyla sporná, to bylo jasné vyloučení. Ondra (Balvín) udělal takový dost nevinný faul. Nebyl v tom úmysl, nenechal si zaclonit, jen Korejec měl metr čtyřicet a sedmdesát kilo," komentoval situaci křídelník Vojtěch Hruban.

"On (Na Kun-a) do něj naplno strčil a ještě se po něm sápal. Kdyby vyloučil patnáct minut před koncem jejich hlavní hvězdu, tak by zápas vypadal jinak, tak to udělat nemohli," dodal Hruban.

Dvoucifernou bodovou bilanci v utkání měli na české straně vedle Bohačíka ještě Satoranský (21), Auda (19) a Hruban (12). Satoranský s Audou si také připsali po šesti asistencích.

Přípravný turnaj basketbalistů v Soulu:

Korea - ČR 89:97 (23:26, 37:56, 59:80)

Nejvíce bodů: Na Kun-a 29, Kim Sun-hjong 17, I Te-song 12 - Bohačík 23, Satoranský 21, Auda 19. Fauly: 17:18. Trestné hody: 18/13 - 15/9. Trojky: 10:12. Doskoky: 40:37.

Litva - Angola 91:56 (19:18, 40:33, 65:44)

Tabulka: