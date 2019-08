MS basketbal 2019 | V USA bijí po prohře po 13 letech na poplach. Budou to mít těžké, říká Kříž | iSport.cz

Na už takhle pozitivní bilanci v přípravných zápasech připojili další dílek. Osmý zápas, sedmá výhra… Je to ale skutečně odraz jejich síly a možností proti týmům, na které narazí v základní skupině E mistrovství světa? To se teprve uvidí.

„Ať je to, jak chce, každá minuta v přípravných duelech, kdy se hraje zcela naplno a zápas není jednoznačný, nám dává zkušenosti,“ prohlásil Patrik Auda po nedělním přípravném utkání s Jižní Koreou, kterou Češi zdolali po napínavém závěru 97:89. Byl to jejich předposlední duel před MS v Číně. A poslední, do nějž vstupovali jako favorit.

Odteď už přijde nemilosrdná řežba se soupeři jiné garnitury. Zítra závěrečná příprava s Litvou a v neděli start šampionátu proti super favorizovaným USA. Američani jsou obhájcem titulu, v sobotu ale nečekaně po 13 letech a 78 výhrách padli s Austrálií.

„Jestli jsem z toho překvapený? To se nedá říct. Austrálie má obrovské kvality a její hráči z NBA patří k těm lepším nebo dokonce stěžejním ve svých týmech,“ přiznal Tomáš Satoranský. „Navíc je to stále příprava, takže bych tomu nedával takovou důležitost. Na druhou stranu je pravda, že Austrálie potrápila Ameriku už na olympiádě, kde s ní odehrála super zápas,“ připomněla hlavní česká opora jen desetibodovou porážku Australanů z Ria 2016.

V Americe bijí na poplach

Přičemž tam měla sestava USA mnohem velkolepější parametry než letos. Přes třicet omluvenek, jež musel dostat kouč Gregg Popovich, to nikdy v 69leté historii Američané nezažili. „Do šampionátu zbývá týden a americký tým není nastaven na to, aby získal zlato,“ tloukl na poplach server ESPN. Jejich kurz na triumf v celém turnaji po porážce klesl z jasných 1,1:1 na 1,5:1. Posílili naopak Srbové nebo Řekové. „Byla to pro nás lekce,“ uznal rozehrávač a jeden z nejzvučnějších hráčů aktuálního výběru Kemba Walker.

Může to však sebevědomého giganta týden před duelem s Českem alespoň trochu ovlivnit?

„Do toho bych se raději vůbec nepouštěl. Ani nevíme, jak Američané budou po téhle porážce přistupovat k dalším zápasům. I pro ně je to nějaké znamení, že nemůžou usnout na vavřínech a musí jít do všech zápasů naplno. Řekl bych, že pro nás to situaci nemění – zůstávají naprostými favority a my k tomu tak musíme přistupovat. Na druhé straně se nesmíme ničeho zaleknout. Je vidět, že se s nimi dá hrát víc než v minulých letech, kdy to drtili o šedesát bodů,“ má jasno Satoranský.

Co se však z českého pohledu zdá jako snění o výsledku z jiného vesmíru, neznamená pro jiné vyzyvatele a zvučnější světové velmoci automaticky nereálný cíl.

„Já už jsem dřív říkal, že to Američani budou mít na šampionátu těžké. Netvrdím, že nejsou favority celého turnaje, teď je ale otázka, jak se s touhle porážkou popasují. Jestli je to nakopne a ukážou, že to ostatní nebudou mít snadné, nebo jestli je to vykolejí,“ zamýšlel se Martin Kříž.

„Na téhle úrovni je sice spousta kvalitních týmů s mnoha výbornými hráči, ale vždy když někdo porazí USA, je to překvapení. Po první porážce za 13 let je na hráče už určitý tlak. Možná je to pro ně dobře, že je to potkalo už teď, nicméně to určitě vlilo čerstvou krev do žil ambiciózním týmům, jako jsou Srbsko, Řecko nebo Francie, a vlastně i nám – že jsou hratelní a že se může stát cokoli.“

Pozor na Japonce

Jenže i další výsledky ukazují, jak těžká je skupina, do níž Čechy před půl rokem nalosoval Kobe Bryant. Vedle USA a ambiciózních Turků totiž stále více překvapují Japonci, kteří o víkendu zdolali v přípravě Němce – jediného soka, s kterým Ginzburgův výběr v přípravě prohrál. I díky 31 bodům Ruie Hačimury, nové akvizice Washington Wizards. „Když Austrálie porazila Ameriku, proč by Japonsko nemohlo zdolat Němce? Už dřív jsem odmítal řeči, že Amerika a Turecko jsou těžcí soupeři, ale Japonce sfouknete jako nic,“ řekl Kříž.

„OK, jsou papírově nejslabším soupeřem, ale nemají vůbec špatný tým. Mají hráče z NBA, a i když letošní devítka draftu Hačimura ještě do ostrých zápasů NBA nezasáhl, svou kvalitu rozhodně má. Neznáme sice okolnosti utkání, ale Japonci vážně nemají špatný tým a bude to i pro nás těžký zápas a žádná formalita. Budeme muset udělat maximum pro to, abychom je porazili.“ Neboli… Poslední zápas v pozici favorita odehráli Češi v neděli. Od teď už čelí jen vážným hrozbám.