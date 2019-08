MS basketbal 2019 | Luxusní místa na USA za 25 tisíc? Vtip! Výhled naštval i herce Crowea | iSport.cz

Představitel oscarového Gladiátora si na atraktivní zápas pořídil vstupenky přímo na plochu. Na té však bylo několik desítek řad za sebou, takže navzdory tomu, že kurt byl zhruba o metr vyvýšen, sledovali fanoušci zápas spíše na kostce pod zataženou střechou stadionu.

"1500 dolarů za tenhle výhled. To si ze mě děláte legraci. Pokud jste nebyli mezi 50.000 diváky na stadionu a koukali jste se doma na televizi, udělali jste dobře," napsal na twitteru Crowe, jenž za lístek zaplatil v přepočtu 25 tisíc korun.

Stížnostmi diváků se už začala zabývat australská organizace na ochranu spotřebitelů. Fanoušci navíc kritizovali fakt, že se v dresu USA nepředstavily největší hvězdy NBA.

Už před zápasem australská média uvedla, že někteří diváci vstupenky vrátili, protože si je pořídili na základě propagačních materiálů, na nichž byli zobrazeni Lebron James a Stephen Curry. Ti ale stejně jako mnoho dalších slavných hráčů ve výběru Spojených států pro mistrovství světa chybějí.

Zápas skončil vítězstvím Američanů 102:86, odveta se hraje na stejném místě v sobotu.

$1500 a ticket for this view. AUS v USA .

Jokes on me.

If you weren’t among 50,000 there and you chose to watch it on tv at home, good decision . pic.twitter.com/VlNuXWp6iI