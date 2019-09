MS basketbal 2019 | Welsch věří v postup a radí: Na USA s odvahou! Satoranský je na hvězdy zvyklý | iSport.cz

Jak moc zvláštní bude prožívání bojů českého týmu v jiné roli?

„Celkem dost. Ještě před dvěma lety jsem toho byl součástí, ale za ty dva roky se najednou hodně věcí změnilo – a já jsem už na druhém břehu. Přiznávám, že mě to trochu mrzí, že už toho nemohu být aktivní součástí, ale jsem vděčný za to, že tu vůbec jsem, a klukům to hrozně přeju.“

Co tedy poradit českým basketbalistům před utkáním s vysoce favorizovaným USA?

„Jít do toho s hlavou nahoře a s tím, že jsou to pořád jen hráči. Tomáš Satoranský má velkou výhodu, že už tyhle hvězdy vnímá jako protihráče a je už s nimi zvyklý hrát z NBA, zatímco pro zbytek kluků to bude něco nového. Musí ale do toho jít s odvahou. V momentě, kdy začneme hrát na to, abychom neprohráli o moc, tak to bude začátek konce.“

Američané jsou sice oslabení přívalem omluvenek, ale stále jsou to Američané, že?

„Myslím, že je dobře, že přijeli v takovéto sestavě. Turnaj se náhle otevírá, najednou se nemluví o jasném vítězství Ameriky, ale do konverzace se najednou dostává Srbsko, Řecko, Španělsko… Ano, samotná nepřítomnost hvězd je škoda, ale o to víc budou hrát jako tým.“

Takže to bude jasný rukopis trenéra Gregga Popoviche?

„Nebudou to hvězdy, nebude to Dream Team, ale bude to hard working team. Bude to stoprocentně i winning team a výběr, který půjde hodně daleko. Jestli až k titulu, to se ukáže.“

V čem podle vás tedy budou silní?

„Ve velice silné obraně. Mají typy hráčů, kteří dokážou soupeře dostat pod velký tlak. Uvidíme, co ukážou v neděli. Jak dovedou zatlačit, z čeho si budou vytvářet střelecké pozice… Na druhou stranu, pokud je nějaký tým, Srbsko třeba, dostane do hry pět na pět, tak si myslím, že budou mít proti nim šanci, protože v tomhle jsou ještě lepší.“

Bylo pro vás překvapení, že v přípravě padli s Austrálií?

„Ani ne. Austrálie má dobrý tým, takže mě to nepřekvapilo. Nicméně i tohle pro ně může být dobře. Sejmuli ze sebe tlak z neporazitelnosti a mohou si říct: Ok, už to máme za sebou, teď můžeme jít hrát basket. Myslím, že je pro ně dobře, že prohráli v přípravě, a ne v jiných zápasech na turnaji.“

Nás tím pádem zřejmě nepodcení, že?

„Jejich tým, to jsou vesměs mladí, ambiciózní, hladoví hráči, vedení trenérem, u kterého bych si ani nedovedl představit, že by došlo k nějakému podcenění.“

Mohou tedy ve vašich očích šampionát opět vyhrát?

„Pro mě jsou stále favorit číslo 1. Mají skvělé hráče, all star hráče, a jsou obhájci titulu, takže za mě je to jasné. Nicméně Srbsko, Řecko a Španělsko do toho mohou výrazně promluvit.“

Co Češi, dostanou se na jedno ze dvou postupových míst ze skupiny?

„Věřím, že tu šance je. A že je v silách tohoto týmu porazit jak Japonsko, tak i Turecko. Ano, bude to z naší strany vyžadovat velmi dobrý výkon, ale mluvit o tom, že bychom neměli pomýšlet na to, jestli porazíme Japonsko nebo Turecko, je zavádějící. Šance stoprocentně je a uvidíme, jak tomu půjdeme naproti naším výkonem.“

A jak si hráči poradí bez MVP Euroligy Jana Veselého?

„Co k tomu říct. Jiné týmy také ztrácely hráče, ale my těch top elitních hráčů máme opravdu málo. Ta ztráta je samozřejmě citelná, ale to je realita, a jestli je v něčem kouč Ginzburg dobrý, tak v tom, že dovede tým mentálně přenastavit na to, že když odstoupí jeden hráč, zastoupí ho jiný. Uvidíme, jak to bude praktikované na hřišti.“