MS basketbal 2019 | Bohačík: USA byly malé Vánoce, mistrovství začíná teprve teď | iSport.cz

Kdyby vám někdo tenhle výsledek řekl před zápasem, bral byste ho?

„Myslím, že jsme to šli hlavně odbojovat a nedívali se na to, kolik to bude. Ač to máme všichni přeci jen v sobě, co můžeme hodnotit, je předvedená hra, a ta byla v pohodě.“

A když jste před zápasem mluvili o tom, že si chcete takový zápas i užít, splnilo se to?

„To ano. Je to MS a tohle byl pravděpodobně nejlepší tým na světě, čili člověk takovéto zápasy nehraje každý den. Byly to asi takové malé Vánoce.“ (směje se)

Trvalo vám třeba chvíli, než jste se z hvězd proti sobě osmělil a otrkal?

„Asi jsme se museli ze začátku trochu přizpůsobit, ale ani tak to od nás nebylo špatné. Hlavně Saty tam odvedl velký kus práce a ukázal nám, že může nějakým způsobem jít.“

Napadlo vás někdy takové to: Ty jo, a teď jsem trefil koš proti Mitchellovi nebo Walkerovi?

„To ne. Tohle spíše vnímáte v obraně, koho bráníte a jaké má ten daný hráč přednosti. Ale že by si člověk nějak honil ego, to ne.“

Co tedy podle vás chybělo, aby to bylo ještě vyrovnanější?

„Myslím, že jsme dostali hodně bodů ze situací 1 na 1. Jejich útočné systémy nám úplně nevadily, ale ta hra 1 na 1 s jejich fyzičností… tam nás přehrávali nejvíc. Zde se určitě musíme do dalších zápasů zlepšit a tohle napravit.“

Přichytl jste se nicméně i při nějakém momentu dojetí?

„To byla asi situace, kdy jsem vstupoval hodinu před zápasem sám na palubovku a v tom koridoru, kde byli čeští fanoušci, mě přivítal skandovaný potlesk: Češi, Češi. To jsem měl až husí kůži.“

Co tedy takovýto výkon ukázal do dalších zápasů ve skupině?

„Myslím, že vůbec nic, protože žádný tým tady na turnaji nebude hrát to, co USA. Musíme se tedy zase připravit na jiný styl basketbalu – tohle je za námi a teď teprve začíná mistrovství světa.“

Zatímco Japonci ale byli po prohře s Turky skleslí a litovali, že nebyli tak připravení na jejich tvrdou kontaktní hru, vy jste úvod MS zvládli s větší ctí, že?

„Tak on je každý zápas jiný. I Japonsko je jiný tým s jiným stylem hry, takže se z těch prvních zápasů nedá moc usuzovat. Ano, nastudujeme je, řekneme si, co jsme sami dělali v zápase s USA špatně, ale jinak bych ty první zápasy moc neřešil.“