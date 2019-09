Tomáš Satoranský po postupu: Musíme být dál hladoví. Proč nechtít ještě víc? | iSport.cz

Pobíhal po palubovce a slavil. Se svými spoluhráči cloumal radostí. V mixzóně pak i třeba Pavla Pumprlu stáhl uprostřed rozhovoru a dorval ho do kabin: „Jdem to oslavit, pojď,“ křičel na plné kolo. Nedalo se divit. Před pár měsíci podepsal smlouvu s Chicagem Bulls. Stal se nejlépe placeným českým sportovcem. A teď – strhl svým vlivem i vedením české basketbalisty do top 16 MS!

Jaké tedy převládají pocity?

„Je těžké to popsat. Neuvěřitelný pocit po tom, kdy nám nikdo moc nevěřil. Přišli jsme o Honzu Veselého a měli jsme nesmírně těžkou skupinu. Myslím si, že všechny ty tři zápasy jsme odehráli skvěle. Samozřejmě proti Americe jsme prohráli o dvacet, ale myslím, že jsme se drželi. A hlavně to nejdůležitější: nechali jsme tam v každém zápase všechno. Jak furt omíláme to staré motto: Rvi se jako lev, tak se určitě ukázalo.“

Co to znamená pro vás osobně. Největší úspěch v kariéře?

„Je těžké to takhle hodnotit hned po konci zápasu, ale je to určitě jeden z největších úspěchů. Co nicméně udělalo největší radost, je, že se na tom podíleli všichni. I hráči na lavičce, kteří celý zápas neskutečně podporovali. Bylo vidět, že to nebylo o individuálních výkonech, ale o celém týmu. Třeba Patrik Auda zahrál nejlepší zápas, co jsem ho viděl. A to bylo pro něj nesmírně těžké, protože se mu nevyvedly ty dva zápasy předtím. Prostě jsme ukázali týmovou sílu.“

Kdybyste pak měl něco proti Turkům vypíchnout z herní stránky?

„Myslím si, že jsme byli velice silní v obraně – hráli jsme hodně fyzicky, a nebyli tak netrpěliví v útoku jako proti Japonsku. Určitě nám trošku pomohlo, že též odehráli velice náročné utkání s prodloužením proti Americe a lehce jsme doufali, že nebudou mít tolik fyzických sil. Bylo to samozřejmě i díky tomu, že jsme výborně začali a nenechali je tolik rozstřílet. Ukázalo se, že jsme mentálně silní. To jsme tolik v minulosti nebývali, a ač nám dali ve druhé půli tu šňůru 8:0, nepoložili jsme se a vždycky jsme něčím odpověděli.“

A co těch až šest smečí, na které jste také pomohl nabít Ondřeji Balvínovi?

„No, to nebyl úplně game plan. Spíš to vyplynulo ze hry a dokázali jsme docela dobře překonávat jejich tlak. Měli jsme z toho přesilové situace a popasovali jsme se s jejich fyzičtější obranou mnohem líp než proti Japonsku. Ondra je dominantní pod košem – snažil jsem se mu dlouhou dobu říkat, ať přesně tohle dělá. A on teď ukázal svou sílu.“

Kdy přišla definitivní úleva?

„Já jsem se to samozřejmě snažil držet v tom, abychom se pořád soustředili, protože měli na hřišti stále nebezpečné hráče. A když už tam byla potom technická, tak bylo asi rozhodnuto a mohli jsme slavit.“

Bude se teď po takové výhře i lépe regenerovat?

„Jasně, s vítězným pocitem se dá popasovat se vším mnohem snadněji, a doufáme, že ten pocit bude trvat dlouho. Určitě si ho užijeme. Až přijdeme do nového města (Šen-čen), tak se samozřejmě budeme plně soustředit na dalšího rivala.“

Co to znamená obecně pro český basket a jak to cítíte, jak vám lidí fandí?

„Jsem rád už jen z toho důvodu, že se o českém basketbale začalo mnohem víc mluvit a psát – už jen to, že jsme třeba na mistrovství světa. Chceme pozici basketu ještě víc posílit a myslím, že jsme to udělali, protože lidi viděli, jak jsme se rvali, a doufám, že můžou být na co hrdí. Já jsem tedy hodně – a pořád to nekončí. Neměli bychom se uspokojit jen tím, že jsme postoupili. Brazílie a Řecko jsou nesmírně těžcí soupeři, ale tady na MS je vše otevřené.“

Co říci k soupeřům, kteří vás čekají?

„Co se Řecka týče, to byl před MS určitě jeden z favoritů na medaile. Mají MVP NBA (Giannise Antetokounmpa), to hovoří za vše. Ale je to FIBA basketbal, turnaj o jednom zápase a může se stát úplně cokoli. No a Brazílie je pro mě třeba obrovské překvapení, s tolika veterány hrají skvěle. Oba dva zápasy budou nesmírně těžké, ale musíme do toho jít stejně jako ve skupině.“

Navíc už jste si zajistili i účast v olympijské kvalifikaci pro Tokio 2020.

„To je úžasný. Věděli jsme, že i kdybychom nedotáhli postup ze skupiny, v který jsme doufali, že se bude bojovat o tento bonus. Teď už jsme ho splnili. Musíme být ale pořád hladoví, může se stát cokoli. Když budeme hrát stejně, můžeme ještě něco dokázat.“

Popíchnete třeba i Jana Veselého, který zde nemůže kvůli zranění být?

„Myslím, že to je zbytečné říkat. Honza sem chtěl ohromně přijet, teď je mi o to víc líto, že tu není, aby si to s námi užil. Jsem si jistý, že to sledoval v Turecku a raduje se za nás.“