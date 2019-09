MS basketbal 2019 | Český skaut v NBA o MS: Náš basketbal už nikdy nebude jako dřív | iSport.cz

Jaký dopad má postup českých basketbalistů ze skupiny MS? "Je to jednoduché. Basketbal u nás už nikdy nebude jako dříve," říká Kudláček. "Tohle je obrovský úspěch a klobouk dolů před kluky. Počítám, a doufám, že to pomůže zpopularizovat tento nádherný sport a přitáhne to velkou pozornost medií, investorů, fanoušků a spoustu nových nadšených baskeťáků," dodává.

"Doufám, že lidé pochopí, jak velký úspěch to je, že basketbal je opravdu globální sport a konkurence je obrovská, ať už kvůli veliké celosvětové hráčské základně nebo počtu zemí, které basketbal hrají a investují do něj obrovské peníze," říká český skaut a bývalý basketbalový reprezentant o ekonomické stránce úspěchu. "V neposlední řadě doufám, že to všichni budou brát jen jako další motivaci k tvrdé práci a budeme jako basketbalový národ více a více ambiciozní. Pokud neusneme na vavřínech a vezmeme to jako palivo do další práce, jako odrazový můstek k mnohem větším cílům, tak jsem přesvědčen, že už ten další zápas proti USA, ať už ho bude hrát ta současná nebo budoucí generace, budeme hrát na vítězství," motivuje k další práci.

Ač ti úplně nejlepší hráči se na MS letos nepředstavili, šampionát je pořád sledovaný po celé planetě. Hráči tak mají jedinečnou šanci se ukázat a říct si o angažmá v těch nejlepších evropských ligách, či přímo v zámoří. "Každopádně se mi líbí, že i tak kluci hrají skvěle týmově a je vidět, že si tam nikdo osobní statistiky “nehoní”. Že všichní jdou za tím úspěchem jako jeden tým," dodává však Kudláček důležitost jednoty českého týmu. A věří, že ani postup z osmifinálové skupiny není pro výběr Ronena Ginzburga nereálnou věcí.