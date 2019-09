MS basketbal 2019 | Pár plzeňských padlo, přiznal Hruban oslavu postupu. A teď vyhlíží Brazilce | iSport.cz

Jak moc je tak pro vás Brazílie, tým se zase jiným herním stylem, novou výzvou?

„Myslím, že bude fajn potkat se soupeřem, na kterého jsme ještě nenarazili. Bude to něco nového, mají tým plný veteránů, kteří hrají chytře, spolu a dokázali porazit i mnohem talentovanější Řecko.“

Může přesto hrát roli, že jejich oporám jako jsou Varejao, Barbosa, nebo Marcelinho Huertas je už 36 let?

„To ne, vypadají docela v dobré formě. Uvidíme, my jsme tým, který hodně běhá a třeba jim to nebude vyhovovat a nevydrží to s námi. Ale zatím nevypadali, že by měli nějaké pivní pupky.“

Překvapilo vás nicméně, že po základní skupině mají bilanci 3:0?

„Trochu asi jo. Myslel jsem si, že postoupí, ale nečekal jsem, že porazí Řecko. Jejich trenér Petrovič ale očividně vymyslel nějakou převratnou strategii, takže tomu vděčí že mají třetí výhru.“

České oslavy v Číně! Fanoušci si na MS užívali postup basketbalistů

Aleksandar Petrovič je mezi trenéry vůbec pojem. Takže po Greggu Popovichovi budete hrát proti dalšímu z věhlasných koučů?

„Ano, je to turnaj velkých trenérů. A je vidět, že Brazílii výborně připravil. To, co hráli proti Řecku, očividně fungovalo. Možná se to po něm ta obrana i časem tak pojmenuje: Petrovičův systém nebo tak něco. Ba ne, on je fakt trenérská legenda, která se na mezinárodní scéně pohybuje dlouho a má toho spoustu za opaskem. Je vidět, že Brazílii připravil skvěle, hrají pěkný basket.“

Jak nicméně vnímáte, že jde i z vašeho pohledu o klíčový zápas. Jen výhra vás udrží v reálné naději na postup do čtvrtfinále?

„Ve čtvrtek jsme oslavili postup, a teď se chceme vrátit do rytmu. Brazílie je tým, který není o tolik lepší než Turci, takže s nimi můžeme hrát, můžeme je porazit a ty šance jsou otevřené, jako byly před Tureckem. Půjdeme do toho naplno a uvolněně, protože máme splněno a víme, že cokoliv teď přidáme, je už na víc.“

Jak konkrétně jste tedy postup přes Turky oslavili?

„Byli jsme v Českém domě s fanoušky, což bylo dobře – člověk vidí, že to ty lidi baví, že jsou tam rádi a že si to užívají. Pár plzeňských padlo, ale nebylo to nic divokého, protože v pět ráno už byla snídaně a odjezd. Večeře, příjemné posezení u piva a rozloučení s rodinami a pak se letělo.“