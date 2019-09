MS basketbal 2019 | Hruban o české magii: Nacházíme se i poslepu. Tohle je historie za pochodu | iSport.cz

V jaké monstrum se po další výhře měníte?

„Dneska to byl vyloženě zápas pro nás. Brazílie má tým, kterému se nechce úplně běhat. Přesun jsme zvládli líp, i když jsme nehráli žádný super zápas v útoku. Ve chvíli, kdy jsme šli dopředu, tak jsme se přes ně dostali úplně v pohodě. Bylo na nás vidět, že tam energie malinko chyběla, ale ten rozdíl je neuvěřitelný. V něj jsme nemohli ani doufat, takže super.“

Překvapilo vás tak vysoké vítězství? Vždyť Brazílie před duelem s vámi na turnaji ještě neprohrála.

„Já myslím, že jsme jim nesedli jako soupeř, ještě se nepotkali s týmem, který hodně běhá. My jsme se snažili běhat, jak jsme mohli. Ještě to mohlo být i lepší, rozdíl třeba třicet bodů, ale nemůžeme si stěžovat, protože ten zápas nám sedl.“

Rozdíl ve skóre může hrát roli v postupu do čtvrtfinále, řešili jste to?

„Řešili, ten rozdíl bude hrát roli. Věřím, že Američané Řeky porazí a nám bude stačit těch jedenáct bodů případně stačit. Ale snažit se s nimi hrát na nějaké skóre, to by byla cesta do pekel. Půjdeme do toho s tím, že chceme vyhrát. Máme formu, hrajeme dobře a navíc, kdy se dá porazit MVP NBA.“

Upozorňoval na to trenér během posledního time-outu?

„Během posledního ne, ale všichni jsme věděli, že potřebujeme co nejvyšší rozdíl. Obrovský kredit dnes zaslouží druhá pětka. Přestože je tam vyslali na „zmrzlíky“ na poslední dvě minuty, tak ten náskok udrželi.“

Jak vám zní, že postup je blízko?

„Nijak, hlavně to nezakřiknout. Ale myslím, že tým má obrovské sebevědomí a pro nás neexistuje varianta, že bychom mohli prohrát o jedenáct nebo dvanáct.“

Roste v průběhu turnaje sebevědomí?

„S každým zápasem. Ten proti USA nám dal zdravé sebevědomí. Povinné vítězství s Japonci byla další vzpruha a Turecko pak obrovská injekce. Dala nám sílu, sebevědomí a hodně nás zklidnila. Splnili jsme si cíl a cokoliv dalšího je teď navíc. Jestli to dokážeme zvládnout, bude to obrovský úspěch, který ale radši nechci zakřiknout.“

Na hřišti funguje i parádní chemie, hledáte se skoro poslepu.

„Je to pravda. V přípravě souhra v útoku trochu drhla, ale jak jsme přijeli na MS, dokážeme si krásně půjčovat balon. Hrajeme jednu akci za druhou, nacházíme se poslepu. Je to klišé slovo, ale alfa a omega úspěchu na MS je zkrátka TÝM.“

Jak byste reagoval, kdyby vám někdo o takovém vývoji řekl před turnajem?

„Tohle je historie za pochodu. Užíváme si to a žádné kdyby neplatí. Chceme si hlavně užívat, jaký hrajeme basket, pro nás a snad i pro diváky je to radost.“

Berete, že společně s Polskem jste největším překvapením MS?

„My jsme museli porazit Turky a Brazílii, zatímco nejtěžší tým, který měli Poláci, jsou polorozpadlí Rusové. Se vším kreditem k nim – los měli tak lehký, že jsem to dlouho neviděl. I když nechci snižovat jejich postup do čtvrtfinále, tak pokud projdeme dál i my, budu si toho považovat víc. Měli jsme těžší soupeře.“