Tomáš Satoranský: Na náš tým jsem hrdý. Snad nás Američané už podruhé podrží | iSport.cz

Věříte, že čtvrtfinále po těsné prohře s Řeckem klapne?

"Čekáme, jak dopadnou Američané. Já jsem to říkal klukům po zápase na půlící čáře, že se nechceme radovat a nechceme ze sebe udělat blbce předčasně. Věříme, že to vyjde. Určitě jsme udělali maximum pro to, abychom se udrželi v takové pozitivní situaci. Samozřejmě jsme chtěli vyhrát, ale zápas byl pro nás hodně takticky náročný. Bylo to opravdu nesmírně náročné utkání. Řekové pořád měnili obranu a byli hodně fyzičtí. My jsme alespoň splnili podřadný cíl a to prohrát do těch 11 bodů, za což jsme rádi."

Byla to na hřišti válka?

"Určitě to pro nás byl fyzicky nejnáročnější zápas na mistrovství. Řecko je takticky vyspělý tým, nedali nám nic zadarmo. Od půlky třetí čtvrtiny se zdálo, že presovali po celém hřišti a chtěli, abychom udělali chybu, abychom měli hodně ztrát, ale mentálně jsme to udrželi. Jarda Bohačík dal hodně důležité střely, mě tam něco spadlo na konci, takže to zase bylo o sebevědomí, co tady máme. Čerpáme hodně energie od podpory, kterou máme z domova."

Bylo vám na začátku za stavu 2:10 hodně úzko?

"Ono je to někdy náročné, když nevíte, s čím na vás soupeř vyrukuje a oni měli hodně tlaku na míč. Při té obraně si hodně vypomáhali. Člověk si na to musí zvyknout, my jsme nehráli moc trpělivě, jak se nám někdy v zápasech stává, ale uklidnili jsme se a to je nejdůležitější. Pak tam byla těžká trojka od Bočiho (Jaromír Bohačík), ta nás trošku uklidnila. Je důležité, že jsme zápas zvládli."

Budete mít při sledování zápasu Brazílie s USA velké nervy?

"Já jsem spokojený, i kdyby to (čtvrtfinále) nedopadlo. Samozřejmě si to budu hodně přát, ale budu hrdý na své spoluhráče a na náš tým, co jsme tady předvedli. Když to nevyjde, tak je to prostě osud, ale asi se dívat budu."



Pokračuje česká basketbalová pohádka?

"Teď jsme v takovém módu čekání, jak ten zápas Brazílie s Amerikou dopadne. Ale samozřejmě jsme spokojení s tím, že jsme udrželi podřadný cíl, co jsme měli, a to je prohrát do 11 bodů. S tím, jak se zápas vyvíjel, si myslím, že můžeme být s tímto výsledkem spokojení, ale musíme pořád čekat, nemůžeme se radovat předčasně. Jsem hrdý, že tým řecký tlak ustál a že jsme se nepoložili."

Cítíte, jak se v Česku každým zápasem zvedá vlna basketbalové euforie?

"Podporu máme, ale nechceme se na to upínat a povolit v našem nasazení, které máme po celý turnaj. Určitě podporu vnímáme a myslím, že to má neskutečný vliv na naše sebevědomí do zápasů. Třeba Boči (Jaromír Bohačík) dneska ukázal, jaký je to pan hráč, když trefil takto těžké střely. Vojta (Hruban) v prvním poločase, Patrik (Auda). Myslím, že bychom se v minulosti v takovém zápase určitě položili. Ukázali jsme, že máme sebevědomí.

Plníte si případným postupem další basketbalové sny?

"Postup ještě není jistý. Ale jak jsem říkal, jsem hrdý na to, co jsme tady předvedli a budeme doufat, že Američani vyhrajou a podrží nás. Už podruhé."

Uvědomujete si, že tady můžete hrát o medaili i o účast na olympiádě?

"Tak to je pohádka, kdo by to čekal, že budeme v takové pozici. Uvidíme, jestli čtvrtfinále dopadne, ale určitě tady píšeme nějakou historii, kterou nikdo nečekal a už jen to je pro nás sen."