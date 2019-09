MS basketbal 2019 | Amerika řeší basketbalovou blamáž. Co jste čekali, když hrálo céčko? | iSport.cz

Žádný LeBron James, žádný James Harden, Kevin Durant, Stephen Curry nebo Anthony Davis, kteří byli ještě v březnu na rozšířené soupisce amerického basketbalového týmu. Kouč Gregg Popovich nakonec sice do Číny letěl s výběrem skvělých basketbalistů, jenže ne těch největších hvězd. A už příprava ukázala, že tentokrát bude tým USA k poražení.

„Plán amerického basketbalu na třetí titul v řadě začal vypadávat z kolejí ještě dlouho předtím, než turnaj vůbec začal. Téměř každý, kdo byl původně do týmu pozván, tuhle příležitost zavrhl, takže výsledek není tak úplně neočekávaný,“ napsal ve svém komentáři Tim Dahlberg z agentury AP.

Nejlepším střelcem USA je před zápasem o sedmé místo Kemba Walker, rozehrávač Bostonu Celtics. Jenže na šampionátu jsou nejen lepší týmy, ale i lepší individuality.

Tenhle turnaj byl první od éry Dream Teamu, kdy USA neměli nejlepšího hráče turnaje,“ píše Ben Cohen z Wall Street Journal a myslí Giannise Antetokounmpa. „A aby toho nebylo dost, tak neměli ani druhého a možná ani třetího nejlepšího,“ posteskl si s tím, že září i Srb Nikola Jokič a top 3 se nejspíš vejde také Francouz Rudy Gobert.

Právě obrovitý francouzský pivot klíčem, proč obhájci posledních dvou titulů neprošli ani přes čtvrtfinále.

„Hráli v nezvyklých pozicích, aby se vypořádali s nejlepším hráčem na palubovce, který nebyl z jejich týmu. Rudy Gobert na ně byl moc velký a Francie byla většinu zápasu lepším týmem,“ uznal Brian Windhorst z ESPN.

„A co jste čekali, když hrál C-tým?“ nebral si servítky Raja Bell, jeden z nejlepších defenzivních hráčů první dekády nového tisíciletí. „Nedivím se, že je nakonec někdo porazil. Jsou to dobří hráči, ale nejsou to ti nejlepší, které můžeme nabídnout,“ dodává dnešní zaměstnanec Cleveland Cavaliers.

Pouhá účast v souboji o konečné sedmé místo je určitě selháním americké reprezentace srovnatelným s porážkou od Jugoslávie na domácím šampionátu v roce 2002. Rozhodně to ale neznamená, že jde tým USA odepsat. Právě naopak. Tradiční a ještě větší výzvou jsou olympijské hry. A do těch v Tokiu zbývá necelý rok.

„Je to veřejné tajemství MS. Američanům na něm nezáleží tak jako ostatním zemím,“ píše na britském Guardianu komentátor Hunter Felt. „Jenže historie nám ukazuje, že budou zpátky a ještě silnější. Když v letech 2004 na olympiádě a 2006 na MS získali bronz, sestavili tým okolo LeBrona Jamese, který byl zlatý v Pekingu,“ připomíná novinář. Basketbaloví fanoušci se tak i dál mají na co těšit.