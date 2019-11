Emoce v NBA. Walkera při návratu do Charlotte dojalo video, pak pomohl k výhře | iSport.cz

„Byl to opravdu jedinečný zážitek. Být tady zpátky, vidět, kolika lidem jsem chyběl. Video od klubu tomu všemu nasadilo korunu. Snažil jsem se všechny emoce udržet v sobě, ale nešlo to,“ prozradil rodák z New Yorku.

V zápase pak nicméně bojoval s nervozitou a minul prvních šest střel, koš ze hry si připsal až ve třetí čtvrtině. Celtics táhl Jayson Tatum s 23 body, Boston po úvodní porážce ve Philadelphii uspěl pošesté v řadě a ujal se vedení ve Východní konferenci.

A tribute video and standing ovation for Kemba Walker in Charlotte 👏 pic.twitter.com/FhaNnE1rET