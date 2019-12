20letý matador: PĚT důvodů, proč je Dončič jedním z TOP sportovců roku | iSport.cz

Giannis Antetokounmpo, LeBron James, James Harden… a Luka Dončič. Nová sezona NBA má po dvaceti zápasech čtyři vládce. První tři jmenovaní se během své kariéry alespoň jednou polaskali s trofejí pro Nejužitečnějšího hráče ligy (James dokonce hned čtyřikrát), ten poslední je dvacetiletý kluk ze Slovinska. Luka Dončič ve své druhé sezoně v nejlepší lize světa nastřádal za dvě desítky duelů neskutečné průměry: 30,7 bodu, 10,3 doskoku a 9,4 asistence na zápas. Díky němu jsou Dallas Mavericks v nabušené Západní konferenci na postupové pozici do play off a Dončič atakuje historické rekordy. Tady je pět důvodů, proč patří fenomén Dončič k nejlepším sportovcům světa za kalendářní rok 2019.

Luka Dončič táhne svými fenomenálními výkony Dallas do play off • FOTO: Reuters

Věk

Dončičovi je dvacet let. DVACET LET. Michael Jordan v jeho věku načínal třetí sezonu na univerzitě v Severní Karolíně, Dončič hraje profesionální basketbal od šestnácti let – do roku 2018 za Real Madrid, teď za Mavericks. „Vždycky jsem trénoval se staršími kluky, kteří byli větší, rychlejší a silnější než já,“ vrací se ke svým začátkům rodák z Lublaně, jehož otec byl rovněž basketbalista. Dončič na palubovce působí naprosto suverénně, nedělá chyby mladých hráčů, jeho drzé přihrávky prozrazují originální basketbalovou imaginaci protřelého rutinéra. „Hraje se zkušeností, jakou já jsem nikdy neměl – a kterou nemám možná ani teď,“ složil mu uprostřed své 21. sezony legendární Dirk Nowitzki, který loni v Dallasu zažil Dončiče coby nováčka; ne nadarmo je jednou z Dončičových přezdívek „Matador.“ „U žádného mladého hráče jsem neviděl takový přehled, jaký má on,“ říká Nowitzki, nejlepší (zatím) Evropan v historii NBA.

19

Dončičovi bylo jen devatenáct let, když byl zvolen MVP Euroligy za sezonu 2017 – 2018. Stal se tak nejmladším vítězem této trofeje v historii soutěže.