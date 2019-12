Fanoušci milují obra (226 cm) v NBA. Chceme Tacka, bouřili. Kouč poslechl | iSport.cz

Letos v létě 24letý Tacko Fall podepsal smlouvu s Bostonem jako nedraftovaný hráč. Ne že by ostatní skauty nezaujal, ale kvůli jeho výšce (oficiálně 226 centimetrů) a pomalejší pohyblivosti se zkrátka do draftu nevešel. Fanoušci Celtics si ho okamžitě během přípravných zápasů před sezonou zamilovali.

Během Letní ligy NBA se někteří příznivci Celtics oblékali jako tradiční mexické jídlo „taco,“ které má podobnost s křestním jménem Senegalce. Celá hala pak explodovala, když na chvíli nastoupil do hry a vstřelil koš.

V předvánočním zápase s Detroitem, když domácí jasně vedli, si fanoušci začali žádat senegalského obra do hry. Trenér Celtics Brad Stevens je chvíli hecoval, ať přidají na hlasitosti a poté dal pokyn směrem k Fallovi, aby se připravil.

Brad Stevens gets the crowd hyped up for Tacko Fall coming into the game 😂 (via @Marc_DAmico ) pic.twitter.com/hy6LaATwxX

Trenér Stevens na pozápasové tiskové konferenci přiznal, že svůj podíl na nasazení Falla má i jeho dcera, která mu před zápasem do telefonu řekla: „Je čas dát lidem, co chtějí.“

To kouč domácích učinil a Tacko Fall tak mohl zaznamenat pět bodů, dva doskoky a jeden blok, čímž vylepšil svůj počin z vůbec prvního zápasu v NBA. Podívejte se jak fanoušci v hale bouří po jeho bloku a následném skórování.

Tacko Fall, getting it done on both ends for the #Celtics in his @tdgarden debut. pic.twitter.com/mCHIWYP4TI