Basketbal přišel o vizionáře. Exšéf NBA Stern podlehl krvácení do mozku | iSport.cz

Bývalý dlouholetý šéf NBA David Stern tři týdny po krvácení do mozku zemřel, bylo mu 77 let • Reuters

Bývalý dlouholetý komisionář NBA David Stern necelé tři týdny po krvácení do mozku a akutní operaci zemřel, bylo mu 77 let. Zámořskou basketbalovou ligu vedl 30 let do února 2014, což bylo suverénně nejdelší období.