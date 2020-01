Kdo byl Kobe Bryant? Superhvězda, objevitel, mentor – a hlavně otec | iSport.cz

„Mám pocit, jako by to nejlepší bylo teprve před ním,“ říká Adam Nenadál ve vzpomínce na Kobeho Bryanta, který v neděli spolu se svou dcerou a dalšími sedmi pasažéry zahynul při havárii vrtulníku v Kalifornii. Kdo vlastně byl Kobe Bryant? Atletický nováček, tvrdě pracující superhvězda, objevitel světa mimo nalajnované palubovky, mentor mladších hráčů – a hlavně otec čtyř dcer. „Hovořil několika jazyky, psal dětské knihy – tuhle jeho tvář jsme neviděli, když hrál. To byl nemilosrdným zabijákem, který si liboval v tom, jak soupeři trpí.“ Podívejte se na VIDEO a připomeňte si všechny tváře legendárního basketbalisty.