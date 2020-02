Kobe Bryant (†41): Neuvěřitelné dojetí. Lakers uctili památku, LeBron plakal | iSport.cz

Ta zpráva pro ně byla jako šíp trefený rovnou do srdce. Basketbalový tým Los Angeles Lakers v neděli přišel o jednu z největších legend – Kobeho Bryanta (†41). Ten tragicky zahynul při havárii vrtulníku, spolu s ním osudný moment nepřežila ani jeho dcera Gianna (†13) a dalších sedm lidí. Lakers v sobotu ráno odehráli první utkání po nešťastné události a svou ikonu před ním náležitě uctili, nepodařilo se jim to ale výsledkově, když podlehli Portlandu 119:127.

Při havárii vrtulníku zemřelo v Calabasas v Kalifornii devět lidí, včetně jedné z největších hvězd basketbalové historie Kobeho Bryanta a jeho třináctileté dcery Gianny.

Smrt muže, který inspiroval miliony lidí po celé planetě, se nejvíce dotkla, vyjma rodinných pozůstalých a přátel, basketbalového klubu Los Angeles Lakers. Právě zde totiž Bryant strávil celou svou profesionální kariéru. Ačkoliv jej jako třináctého v pořadí draftovali v roce 1996 Charlotte Hornets, putoval hned výměnou za Vlada Divace do Lakers.

Vzhledem k nešťastným okolnostem se NBA rozhodla odložit derby Lakers s Los Angeles Clippers, které se mělo hrát v úterý 28. ledna. Poprvé od tragédie tak Lakers nastoupili v sobotu ráno, jejich soupeřem byl tým Portlandu.

Své legendě a ikoně mužstvo z největšího města Kalifornie vzdalo před duelem s Trail Blazers hold a ve velkém a dojemném stylu se s ní rozloučilo.

Trikoty s čísly 8 a 24, které nosil Bryant během své kariéry, tentokrát nevisely jen mezi vyřazenými dresy legend pod stropem haly, ale byly rozsety po všech sedačkách beznadějně vyprodaného devatenáctitisícového Staples Center.

Iconic in so many ways. pic.twitter.com/0XJp4UtUTn — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

Volná zůstala pouze dvě místa k sezení věnovaná Bryantovi a jeho dceři Gianně, na nichž byly položeny smuteční květiny.

Ještě než začalo samotné utkání, zpěvák Usher zazpíval píseň „Amazing Grace“ a nutno podotknout, že šlo o provedení velmi vášnivé, uctivé, silné, plné emocí. Následně uznávaný hudebník Ben Hong zahrál na violoncello a během toho, co se halou rozeznívala melodie z jeho nástroje, na kostce nad palubovkou se rozběhlo video s Kobem Bryantem.

Mluvil v něm mimo jiné o tom, jak si užíval každou hru, co ho posouvalo kupředu, ale i o lásce k své rodině a dětem. „Dal jsem této hře svou duši – víc už jí dát nemohu,“ zaznělo z úst zesnulého basketbalisty ve videu. To končilo slovy „What can I say, Mamba out“ (Co mám říct, Mamba končí), která pronesl Bryant symbolicky po svém posledním zápase kariéry, ve kterém nasbíral 60 bodů.

Halou se několikrát rozeznělo „Kobe, Kobe, Kobe,“ ale také „Gigi, Gigi.“ Přítomní v aréně uctili památku zesnulých i 24,2 sekundy ticha, což symbolizovalo čísla dresů, které oblékali právě Bryant a jeho dcera.

O jak moc emočně silné chvíle se jednalo, dokládá nejen rozechvělý hlas hlasatele v hale, když hovořil o pětinásobném vítězi NBA a dvojnásobném zlatém olympijském medailistovi, ale také to, že při americké hymně, kterou acapella zazpívalo trio Boyz II Men, neudržel slzy při vzpomínce na Bryanta ani současný lídr Lakers LeBron James.

LeBron was in tears during the national anthem. pic.twitter.com/jDpXqdEmNN — SportsCenter (@SportsCenter) February 1, 2020

„Všichni jsme z toho zdrcení. Berme však tyto momenty jako oslavu kluka, který sem přišel v 18 letech a odcházel v 38, aby se z něj stal ten nejlepší táta. Oslavujme dvacet let krve, potu, slz a odhodlání. Snahy být tak velký, jak jen to jde. Miluji tě chlape…Říkal jsi Mamba Out, ale my nezapomeneme,“ pronesl následně James do mikrofonu ve středovém kruhu.

Stejně jako v ostatních zápasech, tak samozřejmě i v duelu Lakers s Portlandem došlo po úvodním rozskoku, který Trail Blazers nechali losangeleský celek vyhrát, na poružení pravidel o 24 a 8 sekundách. Lakers za to soupeři z Portlandu poděkovali.

O poločasové přestávce zazněla ještě píseň See you again (Znovu se uvidíme) z úst hudebníků Wiz Khalify a Charlieho Putha. Samotné utkání Lakers nevyšlo, když prohráli 119:127.

"Rest In Peace to the late, great Kobe Bryant." pic.twitter.com/jmqQMVC2UO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020