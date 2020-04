Krejčí se chystá na draft NBA! Jeho jméno rezonuje dobře, řekl manažer | iSport.cz

Český basketbalista Vít Krejčí se chystá na draft do zámořské ligy NBA. Devatenáctiletý reprezentační rozehrávač Zaragozy podal oficiální přihlášku do letošní volby talentů. Dvoumetrový hráč platí za jednu z největších českých nadějí. Vloni se těsně nevešel do týmu pro nečekaně úspěšné mistrovství světa v Číně a prosazuje se v aktuálně třetím týmu silné španělské ligy a čtvrtfinalisty Ligy mistrů.

„O tomhle dnu jsem snil hrozně dlouho. Na druhou stranu vím, že ta práce mi teprve začíná. Hrozně se ale na tu cestu těším. Jsem zvědavý, kam až nás dovede,“ uvedl Krejčí v tiskové zprávě. Na životním kroku se dohodli s manažerem Phillipem Parunem. „Dlouho jsme o tom mluvili. Řešili jsme to i na začátku sezony. Cítili jsme, že je ten správný čas to někam posunout,“ pokračoval Krejčí.

„Je to součást našeho plánu, který s Vítkem máme. Měli jsme předběžně naplánované už od jeho patnácti, šestnácti let, že by touto trajektorií mohl v budoucnu jít,“ prohlásil Parun. Nedokáže ale odhadnout, jaké šance v draftu může odchovanec písecké basketbalové školy mít. „Je to těžké určit. Své basketbalové přednosti ukázal v reprezentaci, ale i ve španělské Zaragoze nebo evropských pohárech. Jeho jméno rezonuje v NBA velice dobře,“ konstatoval Parun.

Upozornil ale, že letošní volba se uskuteční za nestandardních podmínek způsobených pandemií koronaviru, která celosvětově ochromila sportovní dění včetně basketbalu. „Absence vyvrcholení ligy, play off i Ligy mistrů zamezuje týmům v zisku dalších informací. Jsou teď odkázané na online konference. Draft je odsunutý na srpen. Je otázka, jak tohle všechno zamíchá kartami. Může se do té doby změnit ještě hodně věcí,“ podotkl Parun.

„Kvůli koronaviru se vlastně vůbec nic neví. Neví se, kdy přesně bude draft. Týmy budou spoléhat jen na video. Nemůžeme ani odcestovat do Ameriky na workouty. Čekám v Zaragoze, jestli se bude dohrávat liga, nebo pojedu domů a budu na sobě pracovat v Čechách,“ uvedl Krejčí. „Vyčkává se a neví se. Nebude Chicago pre-draft camp, kde americké celky měly možnost podívat se na hráče. Myslím, že to bude mít opravdu zajímavý vývoj. Bude se hodně vycházet z odehraných zápasů a informací, které do dneška už nasbírané jsou,“ předpověděl Parun.