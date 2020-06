Wilt a jiné zázraky. Tucet železných rekordů NBA, které popírají vývoj | iSport.cz

NBA má mnoho rekordů, které půjdou překonat jen těžko. Mnoho z nich drží Wilt Chamberlain, který na zámořských palubovkách zářil především v 60. letech minulého století. • FOTO: Koláž iSport.cz Sto bodů za zápas, třicet asistencí, pětapadesát doskoků. Historie basketbalové NBA je protkána řadou báječných rekordů dlouhánů s oranžovým míčem. Jaké jsou ty nejželeznější, které mají šanci popřít tvrzení, že rekordy jsou do toho, aby se překonávaly? Zde jich přinášíme rovný tucet…

1. Průměr 50,36 bodů v sezoně Wilt Chamberlain Za dva nejlepší skórery současnosti jsou považování Kevin Durant a James Harden. První jmenovaný nedokázal nastřílet ve dvou zápasech po sobě 50 bodů, Harden to zvládl jednou. Co si pak myslet o výkonu Wilta Chamberlaina, který si za celou sezonu 1961/62, svou nejlepší v kariéře, udržel průměr přes 50 bodů na utkání? Jistě, byly to jiné časy. NBA tehdy tvořilo jen devět celků, Wiltovi bylo pětadvacet a kroutil teprve třetí rok v lize. V barvách Philadeplhie byl nezastavitelný. Prakticky nestřídal, průměr odehraných minut měl ten ročník 48,5 na utkání, ačkoliv to se hraje jen 48 minut. Prostě neslezl z palubovky a hrál i všechna prodloužení. Zapadnout by ani nemělo, že toho roku sbíral také 25 doskoků na utkání. NEJLEPŠÍ STŘELECKÉ SEZONY 1. Wilt Chamberlain průměr 50,36 bodu,1961/62 2. Wilt Chamberlain 44,83, 1962/63 3. Wilt Chamberlain 38,39, 1960/61 4. Wilt Chamberlain 37,60, 1959/60 5. Michael Jordan 37,09, 1986/87

2. Nejvíc bodů v zápase – 100 Wilt Chamberlain Ten rekord voní čokoládou. Zápas mezi Philadelphia Warriors a New York Knicks se totiž hrál 2. března 1962 v pensylvánském městečku Hershey, jež je výrobou stejnojmenné čokoládové sladkosti dodnes proslulé po celém světě. Do konce základní části sezony zbývalo jen pět utkání, oběma týmům o nic nešlo. Utkání nepřenášela ani televize, neexistuje z něj žádný záznam. Jen slavná fotka Chamberlaina sedícího v šatně a ukazujícího papírek s číslicí 100. Té noci nastřílel Wilt po čtvrtinách 23, 18, 28 a 31 bodů. Z pole proměnil 36 z 63 pokusů (trojková čára tehdy ještě neexistovala), při trestných hodech měl bilanci 28/32. Na zbytek týmu zbylo tehdy jen 52 střel, ale nikomu to nevadilo. Utkání skončilo výhrou Chamberlainovy Philadelphie 169:147, což bylo tehdy také bodovým rekordem v jednom zápase NBA. Překonal ho až roku 1986 sci-fi zápas mezi Denverem a Detroitem (184:186). NEJVÍCE BODŮ ZA ZÁPAS 1. Wilt Chamberlain 100, 1962 2. Kobe Bryant 81, 2006 3. Wilt Chamberlain 78, 1961 4. Wilt Chamberlain 73, 1962 David Thompson 73, 1978

3. nejvíc doskoků za kariéru – 23 924 Wilt Chamberlain Znovu jedno srovnání. Současným aktivním hráčům vévodí se 13 641 doskoky Dwight Howard, jenž je ve 34 letech sotva za půlkou Chamberlainova výkonu. Na druhou stranu legendární Wilt byl ve své době na doskoku celkem zvýhodněný, jelikož hráči stříleli s menší úspěšností, ale s o to větší kadencí, tudíž bylo významně víc míčů ke shrábnutí. Což Wilt, jehož rozpětí paží bylo úchvatných 234 centimetrů, s gustem dělal. Za kariéru měl Chamberlain průměr 22,9 doskoku na zápas a v jednom utkání zvládl stáhnout i 55 míčů, pro změnu taktéž rekord. NEJVÍCE KARIÉRNÍCH DOSKOKŮ 1. Wilt Chamberlain 23 924 doskoků, 14 sezon v NBA 2. Bill Russell 21 620, 13 3. Kareem Abdul-Jabbar 17 440, 20 4. Elvin Hayes 16 279, 16 5. Moses Malone 16 212, 19

4. Nejdelší šňůra vítězství v základní části – 33 Los Angeles Lakers I v tomhle rekordu má prsty Wilt Chamberlain. Podílel se na něm už v pokročilé fázi kariéry jako člen losangeleských Lakers. Ti měli tehdy ve svém středu i dalšího ostrostřelce Jerryho Westa a neprohráli od 5. listopadu 1971 do 7. ledna 1972. A nebyli to žádné nerváky, průměrně vítězili Lakers během šňůry o 16 bodů. Tenhle tým ukončil sezonu s bilancí 69:13 a ve finále NBA jasně přehrál New York Knicks 4:1 na zápasy. NEJDELŠÍ VÍTĚZNÉ ŠŇŮRY 1. LA Lakers 33 vítězství v řadě, 1971/72 2. Golden State Warriors 28, 2014/2015 – 2015/16 3. Miami Heat 27, 2012/2013

5. Nejvíc výher v základní části – 73 Golden State Warriors Tenhle rekord je mladý a pro jeho majitele z Golden State Warriors také celkem černý. V sezoně 2015/16 šlapali Steph Curry a spol. jako stroje, překonali i Jordanovy Bulls a začalo se hovořit nejsilnějším týmu všech dob. Jen krátce, jelikož v play off došla skoro neporazitelnému týmu šťáva a finále proti LeBronu Jamesovi a jeho Clevelandu ztratil kolosálním způsobem, ačkoliv vedl již 3:1 na zápasy. Tenhle příběh může odradit potenciální zájemce o rekord. Lepší v základní části pošetřit síly, než jít po výkonu, za který se mistrovské prsteny nerozdávají. 1. Golden State Warriors 73 výher, 2015/16 2. Chicago Bulls 72, 1995/96 3. LA Lakers 69, 1971/72 Chicago Bulls 69, 1996/97

6. Nejvíc odehraných zápasů v řadě – 1192 AC Green Od 19. listopadu 1986 až do konce kariéry v dubnu roku 2001 nechyběl železný muž AC Green v jediném zápase. Celková šňůra? 1192 zápasů v řadě. Celých 15 sezon nevynechal utkání. Tenhle dlouhán proslul jako defenzivní kotva losangeleských Lakers během éry Magika Johnsona. Na rozdíl od známého milovníka žen ale Green otevřeně přiznal, že se úmyslně zříkal sexu a až do svých 38 let byl panicem, jelikož nevěřil v předmanželský sex. Možná i díky tomu měl hluboce věřící basketbalista víc sil na sport a vytvořil rekord, jenž je téměř nepřekonatelný.

7. Nejlepší procento trestných hodů v sezoně – 98,1 José Calderón Španělský rozehrávač měl v sezoně 2008/09, kdy nastupoval za Toronto, z čáry šestky tak žhavou ruku, že proměnil 151 ze 154 pokusů. Jen tak tak se ale jeho výkon oficiálně počítal, protože k tomu potřebujete vystřelit za ročník minimálně 125 trestných hodů. Vymazat tenhle rekord bude skoro nemožné a i v Calderonově podání šlo vlastně o anomálii. Ačkoliv byl výtečným šestkařem, jeho kariérní průměr úspěšnosti činil „jen“ 87,3 procenta. NEJLEPŠÍ PROCENTO TRESTNÝCH HODŮ V SEZONĚ 1. José Calderón 98,05 %, 2008/09 2. Calvin Murphy 95,81 %, 1980/81 3. Mahmoud Abdul-Rauf 95,63 %, 1993/94 4. Ray Allen 95,18 %, 2008/09 5. Jeff Hornacek 95,00 %, 1999/00 José Calderón se v proměňování trestných hodů během kariéry v NBA vyloženě vyžíval • Foto Profimedia

8. Nejvíc třicetibodových zápasů za sebou – 65 Wilt Chamberlain Další z dechberoucích zápisů, které Chamberlain vytvořil ve své životní sezoně 1961/62. Nastřílet v pětašedesáti utkáních za sebou přes 30 bodů, to je dnes prakticky vyloučené. Nejblíže se k tomuto výkonu dostal houstonský James Harden v loňském ročníku a stejně to nebyla ani půlka (32) Wiltovy šňůry. Chamberlain zakončoval téměř exkluzivně z metrové vzdálenosti od koše, dnešní šutéři žijí na trojkové čáře. A že si jednou za čas vyberou špatnou střeleckou noc, jež jim sérii zhatí, je pochopitelné. NEJDELŠÍ SŇŮRY TŘICETIBODOVÝCH ZÁPASŮ 1. Wilt Chamberlain 65, 1961/62 2. James Harden 32, 2018/19 3. Wilt Chamberlain 31, 1961/1962 – 1962/63

9. Nejvíc nastřílených bodů týmu za poločas – 107 Phoenix Suns No tomhle výkonu mají možná větší zásluhu než samotní hráči Suns jejich protivníci z Denveru. Nuggets v sezoně 1990/91, to byl defenzivně historicky nejslabší celek NBA všech dob. Průměrně inkasovali přes 131 bodů, devětkrát schytali nálož přes 150. V přípravě na sezonu dokonce inkasovali v Atlantě 194 bodů. To vše kvůli frenetickému tempu, jímž hráli. Zakončovali v prvních vteřinách útoku, snažili se vypálit tolik střel, co to šlo. Tahle snaha ale kolosálně selhávala. Phoenix toho listopadového večera v roce 1990 skóroval za první čtvrtinu proti Denveru 50 bodů a v té druhé přidal 57. To vše, aniž by trefili jedinou trojku. Celkově Suns zvítězili 173:143. NEJVÍC BODŮ ZA POLOČAS 1. Phoenix Suns 107 bodů, 1990 2. Atlanta Hawks 97, 1970 3. Philadelphia 76ers 95, 1967 4. Houston Rockets 94, 1991 5. Golden State Warriors 92, 2018

10. Nejvíc asistencí za zápas – 30 Scott Skiles Další rekord ze sezony 1990, pod kterým je podepsána tragická obrana Denveru. Scott Skiles, tehdejší rozehrávač Orlanda, připravil spoluhráčům den před Silvestrem třiceti přesnými pasy pozice ke skórování a Magic triumfovali 155:116. Většina asistencí vycházela z rychlých protiútoků do rozvrácené denverské obrany. Skiles se mohl dostat i vysoko přes 30 asistencí, kdyby mu rekord přišel na mysl. On však místo toho i vydatně střílel, v utkání zaznamenal 22 bodů z toho 13 v poslední čtvrtině. NEJVÍC ASISTENCÍ ZA ZÁPAS 1. Scott Skiles 30 asistencí, 1990 2. Kevin Porter 29, 1978 3. Bob Cousy 28, 1959 Guy Rodgers 28, 1963 John Stockton 28, 1991

11. Nejvíc bodů za čtvrtinu – 37 Klay Thompson Třetí čtvrtina zápasu Golden State – Sacramento působila jako sci-fi. Klay Thompson, polovina hvězdného rozehrávačského dua, byl k nezastavení. Jeho Warriors dali za čtvrtinu 41 bodů, on obstaral kromě čtyř všechny. Trefil 13 ze 13 střel, z toho 9 trojkových pokusů a navrch přidal dvě šestky. „Ani na playstationu se nedostanete do takového laufu,“ žasnul spoluhráč Draymond Green. „Těch dvanáct minut mi splynulo do jedné šmouhy. Kéž bych si to v tu chvíli užil víc,“ pravil ostrostřelec. NEJVÍC BODŮ ZA ČTVRTINU 1. Klay Thompson 37 bodů, 2015 2. Kevin Love 34, 2016 3. George Gervin 33, 1978 Carmelo Anthony 33, 2008