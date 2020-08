Dallasu se vrátily hvězdy, na Portland ale nestačil. Lillard zářil 61 body | iSport.cz

Basketbalisté Portlandu zásluhou vyrovnaného osobního rekordu Damiana Lillarda v podobě 61 nastřílených bodů porazili v NBA Dallas 134:131 a udělali tak důležitý krok k postupu do play off, jelikož se dostali před Memphis na osmé místo tabulky Západní konference. Boj o postup je ale extrémně vyrovnaný a kolo před koncem je ve hře stále čtveřice týmů.

Vzhledem ke zkrácení základní části kvůli dlouhé pauze zaviněné celosvětovou pandemií musí při takto vyrovnaném průběhu o postupujícím rozhodnout předkolo. Účast v něm si mohl zajistit Memphis, ale prohrál 107:122 s Bostonem. Toho využil Portland, který ale stále potřebuje v posledním utkání základní části porazit Brooklyn, aby měl jistotu postupu do předkola. Ve hře jsou totiž nadále i Phoenix, který zvítězil i v sedmém duelu po restartu soutěže nad Philadelphií 130:117 a má nyní totožnou bilanci jako Memphis. A těsně za nimi je San Antonio po výhře 123:105 nad Houstonem.

Do sestavy Dallasu se vrátily obě hvězdy Kristaps Porzingis a Luka Dončič a oba opět Mavericks táhli. Lotyšský pivot dal 36 bodů, Dončič měl blízko k dalšímu triple double za 25 bodů, 10 asistencí a osm doskoků. Jenže oba se museli sklonit před soupeřovou hvězdou Lillardem.

Rozehrávač Portlandu proměnil devět střel za tři body a celkem nastřílel 61 bodů. Kromě toho, že si vyrovnal své osobní maximum, stal se teprve dvanáctým hráčem historie NBA, který dokázal ve dvou po sobě jdoucích zápasech dát 50 a více bodů. Celkem se mu to povedlo už pošesté v sezoně. Navíc je spolu s Wiltem Chamberlainem jediným hráčem historie, který v jediné sezoně alespoň třikrát dal 60 a více bodů.

"Když jsem přijel dohrát sezonu, řekl jsem ostatním, že jsem nepřijel mrhat svým časem. Naše práce ještě není hotová, tak není co slavit. Zatím naše výkony nic neznamenají. Já chci víc. Náš osud máme ve svých rukou a teď je každý zápas, jak ten nejdůležitější v našich kariérách," prohlásil Lillard. "Nikdo sem nepřijel s větší touhou vybojovat play off než právě Dame (Lillard). Jeho hra mluví sama za sebe," přidal kouč Blazers Terry Stotts.

Skvělou formu drží i Phoenix a jeho střelec Devin Booker, který potřetí za sebou nastřílel 35 bodů. Celkem v dresu Suns nastřílel přes 30 bodů v 91 zápasech, což je nový klubový rekord, když překonal hvězdu osmdesátých let Waltera Davise.

Phoenix stále potřebuje v posledním utkání porazit Dallas a čekat, jak dopadnou Portland a Memphis. Paradoxně ani výhra ve všech osmi zápasech po restartu totiž Suns nemusí stačit k účasti v předkole. "Takový je život. My můžeme jen kontrolovat to, jestli znovu vyhrajeme. A jestli to bude stačit, už neovlivníme. Ať už postoupíme, nebo ne, nebude důvod odtud odjíždět se smutnými obličeji," řekl Booker.

San Antonio výhrou nad Houstonem udrželo naději na to stát se prvním týmem v historii NBA, který vybojuje postup do play off ve 23 sezonách v řadě. Spurs pomohlo i to, že Rockets šetřili hvězdu Jamese Hardena a druhá z opor Russell Westbrook se po dvouzápasové pauze zaviněné zraněním těžko dostávala do tempa. Nastřílel 20 bodů, ale také zaznamenal sedm ztrát.

Lídr soutěže Milwaukee zvítězil nad Washingtonem 126:113 i přesto, že jeho hvězda Giannis Antetokounmpo byla už ve druhé čtvrtině vyloučena. Úřadující MVP soutěže se po svém prorážení hádal s protihráčem Moritzem Wagnerem a pak ho udeřil hlavou do hlavy.

NBA:

Dallas - Portland 131:134, Memphis - Boston 107:122, Orlando - Brooklyn 96:108, Philadelphia - Phoenix 117:130, Sacramento - New Orleans 112:106, San Antonio - Houston 123:105, Washington - Milwaukee 113:126.