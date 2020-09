Kmotr NBA Riley nemá slitování ani pro hvězdy. Chce už desátý prsten

Pat Riley přivedl do MIami i LeBrona Jamese • Profimedia

Dostal přezdívku Kmotr, Don Corleone basketbalové NBA. Pro jeho vlasy vždy pečlivě zčesané dozadu podtrhující ostře řezanou tvář. I pro nekonečnou sbírku obleků a plášťů, které mu jeho osobní přítel Giorgio Armani posílá přímo z Itálie. Někteří hráči, již prošli jeho rukama, ho zase titulovali Hitler. To kvůli náročnosti a nesmlouvavosti, s jakou dělá svou práci. I díky tomu vlastní Pat Riley devět mistrovských prstenů a o desátý nyní usiluje v pětasedmdesáti letech coby prezident Miami Heat.

Existuje jeden příběh, který Pat Riley svým hráčům rád vypráví. Pojednává o armádě, která před válkou strávila roky stavěním lodí. Když konečně dorazí k nepřátelským břehům, poručí generál svým mužům, aby lodě spálili.

„Ale proč?" zeptá se jeden z vojáků. „Vždyť nebudeme mít jak ustoupit."

„Přesně tak," opáčí generál. „Buď zvítězíte, nebo zemřete..."

Otázka života a smrti, tak bral sport vždy i Pat Riley, s nímž je spojený slavný výrok: „Existuje pouze vítězství, nebo utrpení." Podle tohoto hesla se řídí přes padesát let, co je součástí NBA. Ti, kteří se s ním setkali. ' přísahají na jeho obří charisma i vítěznou auru. Jak přiměl LeBrona Jamese, aby v létě roku 2010 podepsal s Miami?

Pat Riley Věk: 75 let (3. března 1945)

Hráčská kariéra v NBA: 1967 - 1976 (Sand Diego, LA Lakers, Phoenix)

Trenérské úspěchy: 6 titulů (první jako asistent), třikrát zvolen koučem roku

Funkcionářské úspěchy: 3 tituly (vše jako prezident Miami Heat, při prvním i trénoval)

Zatímco ostatní kluby chystaly pompézní prezentace, Riley si rychle našel cestu k srdci nejlepšího hráče ligy. Na schůzku přišel s plátěným pytlíkem, z něhož před Jamese vysypal svých sedm mistrovských prstenů. „Do mozku vám dokáže vypálit věrnou představu, jaké by to bylo hrát o titul," říká kouč Miami Eric Spoelstra.

James nakonec Heat kývl a zrodila se velká trojka s Dwyanem Wadem a Chrisem Boshem, díky níž se Rileyho sbírka rozrostla o další dva prsteny. Tituly sbíral ve všech rolích. Jako doprovodný hráč v silném týmu LA Lakers v roce 1972 vedeném legendami Jerrym Western a Wiltem Chamberlainem. S Lakers triumfoval jednou jako asistent a čtyřikrát coby hlavní kouč v době, kdy pod vedením Magica Johnsona vládl jejich útočný „Showtime" basketbal. Za posledních 25 let, co se přestěhoval do Miami, vyhrál jako hlavní kouč ligu jednou a dvakrát coby prezident klubu. Žádný jiný muž v severoamerických sportech nezvítězil v tolika různých rolích.

Když dlouháni zvrací do odpadkových košů

Riley dosáhl úspěchu po svém. Nikdy není zcela spokojený, vždy je jak na jehlách a vymýšlí, s čím přijít příště. I když přiznává, že ve svých pětasedmdesáti se už také zklidnil. „Jsem teď šťastnější. Padesát let pro mě neexistovalo nic jiného než basketbal. Odřízl jsem se od okolního světa. Byl to toxický život plný negativity, nemohla se mnou být moc zábava," vyznal se před třemi lety s tím, že nyní už je mnohem lepším dědečkem, než býval tátou.

Ač je nepopiratelnou legendou, mnozí k němu mají výhrady. Prý neumí prohrávat, je arogantní, jeho postranní taktiky při získávání hráčů jsou údajně nefér. Neustále balancuje na hraně. Dokonce se kdysi spekulovalo, že má styky s mafií, k čemuž spíš ale nahrála jeho image než realita.

Každopádně je faktem, že své organizace řídí jako dobře organizovaný gang s jasnými a tvrdými pravidly. Za čtvrt století u Miami Heat nastolil klubovou kulturu, o níž kolují velké příběhy. Když v roce 1995 dorazil na South Beach, pozval si své čtyři asistenty, jimž nařídil, ať otevřou kufry aut. Hledal golfové hole, a když žádné nenašel, zabručel: „Dobře, teď se můžeme dát do práce."

Hráči Heat jsou vyhlášení železnou kondicí. Kdo do klubu přijde, dostane se do nejlepší fyzické kondice života. Za první rok v Miami zhubl James Johnson 18 kilo, procento tělesného tuku snížil z 14,5 na 6,75. A to se bavíme o fyzicky nadupaném hráči, který vlastní černý pásek v bojových sportech a dokázal udělat salto pozadu s kopem.

Když se před sezonou trénuje, není údajně výjimkou, že hráči zvrací do odpadkových košů. V sazebníku pokut je například zaneseno, že se basketbalista během tréninku nesmí předklonit a opřít se rukama o kolena, natož aby požádal o pauzu. „Dostanou vás na samotný limit," prohlásil nejmenovaný agent. Na všechno dohlíží kmotr Riley, muž s orlím nosem a uhrančivým pohledem, jenž nemá problém volat k odpovědnosti i ty největší hvězdy. Když kdysi dorazil do kempu hvězdný Dwyane Wade s lehkou nadváhou, před všemi ho setřel, že takového tlusťocha nemíní v týmu tolerovat.

Seřvat kouče? Dej si víno

Ačkoliv má Riley čich na hráče a Heat jsou na draftu velmi úspěšní, vždy razil teorii, že tým potřebuje především hvězdy. A ty si dokáže obstarat. Do Miami přivedl Alonzo Mouminga, Shaquilla O'Neala či LeBrona Jamese s Chrisem Boshem a Rayem Allenem. Když generální manažer Bostonu Danny Ainge jednou LeBrona kritizoval, že příliš diskutuje s rozhodčími, obořil se naněj Riley: „Měl by kurva držet hubu a starat se o svůj tým. Když Ainge hrál, byl to největší kňoural na světě. Vím to, trénoval jsem proti němu!"

Riley je v Miami svrchovaným vládcem, majitel klubu Micky Arison mu před čtvrt stoletím dal moudře všechny pravomoci. A mnozí se ptají, kde mohli být dnes New York Knicks, dlouhá léta ostuda ligy, kdyby to samé dokázal James Dolan a Riley se nepřestěhoval na Floridu.

Vyjma basketbalového mozku je největší Rileyho silou, že je skvělým motivátorem a řečníkem. Největší společnosti světa si ho zvou na přednášky, za které platí šestimístné sumy v dolarech. Že dokáže „zbláznit" celý tým, dokládá i Dwyane Wade. „Má neskutečný cit pro to, co a kdy říci."

A nebo úplně mlčet. Tak jako v roce 2011, kdy velká trojka Miami Wade, James a Bosh prohrála pět zápasů za sebou. Kouč Spoelstra byl podle očekávání pozvaný k bossovi na kobereček. „Vejdu do kanceláře, na stole stojí lahev vína a dvě skleničky. Pat povídá: Pojď a dej si se mnou. Prvních dvacet, třicet minut jsme bez jediného slova jen seděli a uskrkávali víno. Přesně věděl, co potřebuji," vzpomíná Spoelstra,rodák z Portlandu, který pod Rileym vyrostl v jednoho z nejlepších koučů NBA.

Jinou vzpomínku na trenérské časy Rileyho má Udonis Haslem, čtyřicetiletý veterán a dnes živoucí inventář Heat. „O poločase vrthl do šatny a začal běsnit. Nakopnul dveře tak silně, až zasyčel. Pak jsme ho dva týdny neviděli. Každý se ptal, co s ním je. Když se vrátil, zase měl ulízané vlasy dozadu a prsteny na ruce, jako by se nic nestalo. Jen lehce kulhal. Ukázalo se, že musel na operaci, jelikož si při tom kopu poranil kyčel," líčí Haslem.

Jak zápas dopadl? Heat ho samozřejmě otočili a vyhráli. Protože začali jezdit po zadku a nechtěli ještě víc namíchnout bosse. Tomu se zase potvrdila pravdivost jeho nejoblíbenějšího rčení: „Tvrdá práce vám negarantuje vůbec nic, ale bez ní nemáte šanci."